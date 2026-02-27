CGTN: Lawatan Merz ke China menyuntik momentum baharu dalam hubungan China-Jerman dan China-Eropah

CGTN telah menerbitkan artikel mengenai lawatan rasmi Canselor Jerman, Friedrich Merz, ke China dari 25 hingga 26 Februari. Artikel tersebut menekankan kepentingan lawatan ini dan meneliti — dari perspektif ekonomi dan politik — cara China dan Jerman membina kisah kejayaan kerjasama menang-menang, serta bagaimana perkongsian mereka memperkukuh kestabilan dalam hubungan China-Eropah dan tadbir urus global.

BEIJING, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada April 2025, pengeluar automotif Jerman, BMW, mengumumkan rancangan untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) daripada syarikat pemula teknologi China, DeepSeek, ke dalam kereta terbaharu mereka di pasaran China menjelang hujung tahun. Sebelum itu, BMW telah menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan Alibaba berhubung model bahasa besar AI.

BMW merupakan sebahagian daripada delegasi yang terdiri daripada kira-kira 30 eksekutif kanan syarikat-syarikat yang membentuk tunjang industri Jerman, yang mengiringi Canselor Jerman, Friedrich Merz, dalam lawatan rasmi beliau ke China dari 25 hingga 26 Februari.

Presiden China, Xi Jinping, bertemu dengan Merz di Beijing pada hari Rabu, dengan kedua-dua pemimpin berikrar untuk memperkukuh koordinasi dan kerjasama.

'Kisah kejayaan manfaat bersama'

Semakin besar perubahan dan ketidaktentuan global, semakin penting bagi kedua-dua negara untuk meningkatkan komunikasi strategik, memperkukuh kepercayaan strategik bersama dan berusaha mencapai kemajuan baharu dalam perkongsian strategik menyeluruh China-Jerman, kata Xi Jinping semasa pertemuan itu.

China dan Jerman telah mengamalkan sikap berdikari dan mencapai pembangunan pesat. Kedua-duanya menegakkan rasa hormat bersama, kepercayaan bersama serta kerjasama terbuka, dan bersama-sama menulis sebuah kisah kejayaan manfaat bersama, kata Xi.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perdagangan tahunan antara China dan Jerman kekal melebihi USD200 bilion, dengan jumlah pelaburan dua hala melebihi USD65 bilion, masing-masing menyumbang hampir satu perempat daripada keseluruhan penglibatan China dengan Kesatuan Eropah. Tahun lalu, perdagangan dua hala antara China dan Jerman mencecah USD292 bilion, meningkat 2.1 peratus berbanding tahun sebelumnya. China muncul sebagai rakan dagang terbesar Jerman.

Komuniti perniagaan Jerman memberikan penekanan besar terhadap pasaran China dan berharap untuk memperdalam lagi kerjasama dengan China untuk mencapai manfaat bersama dan pembangunan sepunya, kata Merz.

Menyuntik kestabilan dalam hubungan China-EU, tadbir urus global

Di tengah-tengah risiko dan cabaran global yang saling berkait, pembangunan stabil hubungan China-Jerman bukan sahaja memberi manfaat kepada kepentingan dua hala kedua-dua negara, tetapi juga membawa makna lebih luas kepada rantau dan dunia.

Sebagai ekonomi kedua dan ketiga terbesar dunia, Xi menyeru kedua-dua negara untuk menegakkan peranan utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menegaskan semula kepimpinannya dan memimpin dalam mempertahankan multilateralisme, mengamalkan undang-undang antarabangsa, mempertahankan perdagangan bebas, serta menggalakkan solidariti dan koordinasi.

Merz pula menyeru agar koordinasi diperkukuh dan perdagangan bebas dengan China diteruskan, sambil menekankan bahawa membangunkan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang boleh dipercayai serta berkekalan antara EU dan China adalah demi kepentingan kedua-dua pihak dan turut menyumbang kepada kestabilan serta kemakmuran global.

Kepentingan bersama antara China dan Jerman jauh mengatasi perbezaan mereka dan ruang untuk kerjasama jauh melebihi ketegangan persaingan, kata Jiang Feng, profesor penyelidikan di Shanghai Academy of Global Government and Area Studies.

“Lawatan Canselor Friedrich Merz ke China ini berpotensi membawa tahap kebolehramalan dan kestabilan yang amat diperlukan kepada dunia yang berpecah-belah, serta membolehkan kedua-dua negara memainkan peranan strategik mereka dalam tadbir urus global,” kata Jiang.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html