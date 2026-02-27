CGTN: Bezoek van Merz aan China zorgt voor opleving van de banden van China met Duitsland en Europa

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over het officiële bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan China op 25 en 26 februari. Het artikel benadrukt het belang van het bezoek en analyseert – vanuit economisch en politiek perspectief – hoe China en Duitsland een succesvol traject van win-winsamenwerking hebben doorlopen en hoe hun partnerschap stabiliteit brengt in de betrekkingen tussen China en Europa en in het mondiale bestuur.

PEKING, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Duitse autofabrikant BMW maakte in april 2025 bekend later dat jaar te beginnen met de integratie van op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde technologie van de Chinese tech-startup DeepSeek in zijn nieuwste auto's in China. Daaraan voorafgaand had BMW op het gebied van AI met Alibaba een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten over grote taalmodellen.

BMW maakt deel uit van de delegatie van ongeveer 30 topmanagers van bedrijven die de industriële ruggengraat van Duitsland vormen en die de Duitse bondskanselier Friedrich Merz vergezellen tijdens het officiële bezoek aan China op 25 en 26 februari.

De Chinese president Xi Jinping had woensdag een ontmoeting met Merz in Peking, waarbij beide leiders beloofden de coördinatie en samenwerking te versterken.

'Een succesverhaal van wederzijds voordeel'

Hoe groter de veranderingen en turbulentie waarmee de wereld wordt geconfronteerd, hoe belangrijker het is voor beide landen om de strategische communicatie te verbeteren, het strategische wederzijdse vertrouwen te versterken en te werken aan nieuwe vooruitgang in het alomvattende strategische partnerschap tussen China en Duitsland, zei Xi tijdens de bijeenkomst.

China en Duitsland hebben gestreefd naar zelfredzaamheid en een snelle ontwikkeling gerealiseerd. Beide landen hebben wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en open samenwerking aan de dag gelegd en gezamenlijk een succesverhaal van wederzijds voordeel geschreven, merkte Xi op.

De afgelopen jaren was het volume van de jaarlijkse handel tussen China en Duitsland constant boven de 200 miljard dollar, met bilaterale investeringen van meer dan 65 miljard dollar. Voor China vormt Duitsland voor zowel handel als investeringen bijna een kwart van zijn uitwisselingen met de Europese Unie. Vorig jaar bedroeg de bilaterale handel tussen China en Duitsland 292 miljard dollar, een stijging van 2,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor, waarmee China uitgroeide tot de grootste handelspartner van Duitsland.

Het Duitse bedrijfsleven hecht veel belang aan de Chinese markt en hoopt de samenwerking met China verder te verdiepen om wederzijds voordeel en gemeenschappelijke ontwikkeling te bewerkstelligen, aldus Merz.

Stabiliteit brengen in de banden tussen China en de EU, en in het mondiale bestuur

Te midden van de verweven mondiale risico's en uitdagingen dient de stabiele ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Duitsland niet alleen de bilaterale belangen van beide landen, maar heeft deze ook een bredere regionale en mondiale betekenis.

Xi riep de twee landen, als de op één na grootste en de op twee na grootste economieën ter wereld, op om de centrale rol van de Verenigde Naties hoog te houden, de leidende rol van de VN opnieuw te bevestigen en het voortouw te nemen bij het waarborgen van multilateralisme, het toepassen van internationale rechtsregels, het verdedigen van vrije handel en het bepleiten van solidariteit en coördinatie.

Merz riep op tot versterkte coördinatie en voortzetting van de vrijhandel met China en zei dat het ontwikkelen van een betrouwbare en duurzame economische en handelsrelatie tussen de EU en China in het belang is van beide partijen en ook bevorderlijk is voor de mondiale stabiliteit en welvaart.

De gedeelde belangen van China en Duitsland zijn vele malen groter dan hun verschillen, en de mogelijkheden voor samenwerking zijn vele malen groter dan de spanningen op het gebied van concurrentie, aldus Jiang Feng, onderzoeksprofessor aan de Shanghai Academy of Global Government and Area Studies.

"Dit bezoek van bondskanselier Merz aan China zou de broodnodige voorspelbaarheid en stabiliteit kunnen brengen in een gefragmenteerde wereld en beide landen in staat stellen hun strategische rol in het mondiale bestuur te vervullen", aldus Jiang.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html