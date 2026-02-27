Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

27.2.2026 klo 7.45

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2026—2030

Osakepalkkiojärjestelmässä 2026–2030 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2026—2028, 2027—2029 ja 2028–2030.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2026–2028 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (30 %) vuosina 2026-2028

Liikevaihdon kasvu (30 %) vuosina 2026-2028

Osakkeen kokonaistuotto (rTSR) (30 %) vuosina 2026-2028

Hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (10 %) vuosina 2026-2028

Ansaintajaksolta 2026—2028 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 218 677 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2026—2028 noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Yleistä

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta osallistujalle, jos hänen työ- tai johtajasopimuksensa päättyy ansaintajakson tai sitouttamisjakson aikana.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on pidettävä omistuksessaan vähintään 50 prosenttia uuden järjestelmän perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

