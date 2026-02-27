EfTEN Real Estate Fund AS 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu kiitis heaks fondi 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ja esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Auditeeritud aruandes ei ole fondi finantstulemused võrreldes 29.01.2026 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

EfTEN Real Estate Fund AS-i konsolideeritud 2025. aasta müügitulu oli 33,083 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 845 tuhande euro võrra (2,6%). Kontserni puhaskasum oli 2025. aastal 12,235 miljonit eurot (2024: 13,564 miljonit eurot). EfTEN Real Estate Fund AS-i juhatus teeb fondi nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta (neto)dividende 1,2 eurot aktsia kohta.

Fondi konsolideeritud aastaaruanne 2025 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks fondi veebilehel https://eref.ee/investorile/aruanded-ja-faktilehed-2/

