Luotean tilinpäätöstiedote 2025: Osittaisjakautuminen toteutui vuodenvaihteessa, jatkuvissa toiminnoissa merkittävä kannattavuusparannus vuonna 2025

Luotea Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2025

Osittaisjakautuminen toteutui vuodenvaihteessa, jatkuvissa toiminnoissa merkittävä kannattavuusparannus vuonna 2025

Lassila & Tikanojan Oyj:n kiertotalousliiketoiminta eriytettiin 31.12.2025 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi tuli uusi Lassila & Tikanoja Oyj. Luotea Oyj jatkaa kiinteistöpalvelut-liiketoimintaa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi osittaisjakautumisen 4.12.2025. Tässä tilinpäätöstiedotteessa Luotea Oyj esittää kiertotalousliiketoiminnan Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Vertailukausia on oikaistu vastaavasti.

IFRS 5 -standardin mukainen esittäminen ei kuvasta jatkuvien eikä lopetettujen toimintojen kannattavuutta erillisinä yhtiöinä ennen jakautumista.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

JATKUVAT TOIMINNOT LOKA-JOULUKUU

Vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto oli 88,7 miljoonaa euroa (89,8). Liikevaihto laski 1,2 %.

Neljännen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli -0,3 miljoonaa euroa (1,1), joka oli -0,3 % (1,3%) liikevaihdosta.

Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,7), joka oli -0,7 % (0,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -1,7 miljoonaa euroa (-27,1), joka oli -1,9 % (-30,2 %) liikevaihdosta.

Neljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,72).

JATKUVAT TOIMINNOT TAMMI-JOULUKUU

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 346,0 miljoonaa euroa (349,5). Liikevaihto laski 1,0 %.

Tammi-joulukuun oikaistu EBITA oli 7,0 miljoonaa euroa (1,2), joka oli 2,0 % (0,3 %) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuun oikaistu liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (-0,3) ja liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (-31,8).

Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,82)

LOPETETUT TOIMINNOT

Lassila & Tikanoja Oyj:n 4.12.20205 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi osittaisjakautumisen. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 18.12.2025 toteuttaa Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisen. Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 31.12.2025, että osittaisjakautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osittaisjakautumisessa Lassila & Tikanoja Oyj:lle siirtyneet kiertotalousliiketoiminnot on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5-standardin mukaisesti.

Lopetettujen toimintojen loka-joulukuun liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (8,7).

Lopetettujen toimintojen tammi-joulukuun liikevoitto oli 44,2 miljoonaa euroa (41,6).

Lopetettujen toimintojen tuloslaskelma sisältää kiertotalousliiketoiminnan liikevaihdon ja suoraan kiertotalousliiketoimintaan liittyvät kulut, jotka poistuvat konsernista jakautumisen jälkeen. Lisäksi lopetettujen toimintojen tulos sisältää jakautumisvoiton ja jakautumiseen liittyvät kulut sekä kiertotalousliiketoiminnasta kertyneet jakautumisen yhteydessä tulokseen kirjatut muuntoerot

Näkymät vuodelle 2026

Vuoden 2026 oikaistun EBITA:n arvioidaan kasvavan tai kasvavan merkittävästi verrattuna vuoden 2025 oikaistu EBITA:an (7,0 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ANTTI NIITYNPÄÄ:

Vuosi 2025 oli kannattavuuden parantamisen vuosi. Keskityimme asiakaskannattavuuteen, tuotevalikoimamme kehittämiseen sekä datan hyödyntämiseen palvelutuotannossa sekä asiakasraportoinnissa. Suoriuduimme erinomaisesti haastavassa markkinassa ja liiketoiminnan kannattavuusmittarit paranivat edellisestä vuodesta. Pystyimme ylläpitämään markkinaosuuksiamme sekä parantamaan kannattavuuttamme tiukassa kilpailutilanteessa.

Vuonna 2025 panostimme työturvallisuuteen, osaaviin ihmisiimme uudistamalla organisaatiota ja vahvistamalla sitä uusilla rooleilla, lisäämällä koulutusta ja työntekijöiden vastuullisuusosaamista sekä kehittämällä johtamista. Ruotsin organisaation johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana.

Terästimme tuotevalikoimaamme vastaamaan paremmin tavoiteasiakassegmenttiemme tarpeisiin. NPS-lukumme, eli asiakastyytyväisyys, nousi tasolle 18.

Paransimme datakyvykkyyksiämme keskittyen erityisesti dataohjatun siivouksen sekä kiinteistöhuollon kehittämiseen. Dataohjattujen palvelujen myötä sekä Luotean että asiakkaiden kustannukset alenevat. Asiakkaittemme raportointia on helpotettu Luotea Online-palvelulla.

Vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme, ja otimme useita merkittäviä askelia kohti tavoitteitamme. Luotea sai osana Lassila & Tikanojaa ECOVADIS-tason Kulta ja oli arvioiduista yrityksistä parhaimman 2 prosentin joukossa. eNPS jatkoi parantumistaan ja oli pisteluvultaan 24.

Olemme vähäisen nettovelan yhtiö, jolla on vahva kassavirta. Tämä mahdollistaa osingonjakopolitiikan mukaisen osingon maksun vuodelta 2025. Hallitus esittää 0.07 euron osakekohtaista osinkoa.

Vuonna 2026 haemme kannattavaa kasvua osittaisjakautumisen jälkeen itsenäisenä kiinteistöpalveluihin keskittyvänä yhtiönä ja jatkamme pelikirjamme suunnitelmallista toteuttamista sekä konsernitasolla että paikallisesti, arvojemme ohjaamina rohkeasti yhdessä. Keskipitkän ajan tavoitteemme ovat 400 miljoonan liikevaihto ja 5 prosentin EBITA-marginaali.

Haluan kiittää asiakkaitamme yhteistyöstä sekä jokaista Luotealaista jatkuvasta parantamisesta menneen vuoden aikana.

VOITONJAKOEHDOTUS

Luotea Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 14 346 297,25 euroa, josta tilikauden voitto on 683 830,79 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2025 maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 4.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.5.2026. Maksun täsmäytyspäivänä 4.5.2026 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 211 724 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 2 674 820,68 euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 4,23 euroa. Luotean vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2025, julkaistaan viikolla 15 osoitteessa www.luotea.com

LUOTEA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Antti Niitynpää, puh. 0400 231 167

talousjohtaja Mika Stirkkinen, puh. 040 55 88 520

Luotean sijoittajasuhteet: ir@luotea.com

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

