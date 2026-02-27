Bigbank AS-i 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Bigbanki juhatus on koostanud 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande. Võrreldes 19. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole finantstulemustes muudatusi.

Bigbank AS-i 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teadaandele ning on kättesaadav ka panga investorlehel: https://investor.bigbank.eu/et/reporting.

Aruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Ärimahtude kasv 2025. aastal

Varade maht kasvas 3,3 miljardi euroni, suurenedes 538 miljoni euro võrra (+19%).

Nõuded klientidele kasvasid 2,7 miljardi euroni, suurenedes 511 miljoni euro võrra (+23%).

Hoiuste portfell kasvas 2,9 miljardi euroni, suurenedes 486 miljoni euro võrra (+20%).

Puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot.

Omakapitali tootlus (ROE) oli 13,3%.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. detsember 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,3 miljardit eurot ning omakapital 299 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 188 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Manused