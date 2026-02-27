Investicinė bendrovė AB „Tewox“ įsigijo prekybos parką Lenkijoje

Vilnius, Lietuva, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
„Lords LB Asset Management“ valdoma AB „Tewox“ toliau plečia mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto portfelį Lenkijoje ir Konino mieste įsigijo 2023 m. atidarytą prekybos parką.
Įsigyto objekto nuomojamas plotas apie 5 440 kv. m, pardavėja – „Dekada Konin“, vystymo bendrovė, kurią įsteigė Lenkijos komercinio nekilnojamojo turto rinkoje veikianti investuotoja „Dekada S.A.“ ir „PKP S.A.“ grupei priklausanti „Xcity Investment“. Sandorio vertė neatskleidžiama. Įsigijimą finansavo „Deutsche Pfandbriefbank“ (pbb).
Prekybos parkas įsikūręs centrinėje Konino miesto dalyje, kartu su traukinių stotimi, intensyvių srautų zonoje. Jame veikia stiprūs inkariniai nuomininkai, tarp jų – „Biedronka“, „Pepco“, „Rossmann“, „TEDi“ ir kiti.
Lenkijoje „Tewox“ valdo 9 prekybos parkus, kurių plotas siekia apie 61 000 kv m., o valdomo turto vertė perkopė 100 mln. EUR. Bendra bendrovės valdomo turto vertė siekia daugiau nei 190 mln. EUR.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/