„Novaturo“ grupės neaudituoti 2025 m. 12 mėnesių rezultatai

AB „Novaturas“ įmonių grupė (toliau – „Novaturo“ grupė) neaudituotais duomenimis per 2025 m. 12 mėnesių gavo 168 mln. eurų konsoliduotų pajamų, t.y. 16,1 procento mažiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį.
Nepaisant mažesnių pajamų apimčių, „Novaturo“ grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) buvo teigiama ir siekė 420 tūkst. eurų, t.y. padidėjo 107 proc. lyginant su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu. Koreguota EBITDA sudarė 420 tūkst. Eurų, t.y. 194 proc. daugiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį.
Ataskaitiniu laikotarpiu „Novaturo“ grupė patyrė 1,2 mln. eurų grynųjų nuostolių, t.y. palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu nuostolis sumažėjo 39 proc. (nevertinant 2024 metais atlikto vienkartinio nepiniginio nurašymo, susijusio su prestižo vertės sumažėjimu, kurio vertė siekė 5,7 mln. eurų).
Pagrindiniai „Novaturo“ grupės 2025 m. neaudituoti finansiniai rodikliai ir palyginimas
|Finansiniai rodikliai
(tūkst. eurų):
|2025 m.
(neaudituoti)
|2024 m.
|Pokytis
|Pajamos
|168 483
|200 878
|-16,1%
|Bendrasis pelnas
|19 650
|20 742
|-5,3%
|EBITDA
|420
|(6 132)
|106,8%
|Koreguota EBITDA
|420
|(449)
|193,6%
|Grynasis pelnas (nuostolis)
|(1 169)
|(7 604)
|84,6%
AB „Novaturas“ generalinės direktorės Ievos Galvydienės komentarai:
2025-aisiais toliau veikėme intensyvios konkurencijos ir perteklinės kelionių pasiūlos sąlygomis, tačiau mūsų prioritetas buvo aiškus – didinti pelningumą. Sąmoningai mažinome apimtis ir optimizavome kelionių programą, kas lėmė pajamų ir skraidintų keliautojų skaičiaus susitraukimą, bet leido pagerinti maržas ir veiklos efektyvumą. Mažinome apimtis nuostolinguose maršrutuose ir didesnį dėmesį skyrėme aukštesnio pelningumo kryptims išnaudodami „Novaturo“ turimą plačiausią krypčių įvairovę. Tai leido pasiekti teigiamą metinį EBITDA rodiklį. Metų pabaigai turėjome didesnių lūkesčių, tačiau visoje rinkoje išaugusi pasiūla rudens sezonu darė spaudimą kainoms, nepadėjo ir Vilniaus oro uosto darbą trikdę kontrabandiniai oro balionai, kurie mažino paskutinės minutės kelionių paklausą – visa tai ribojo galutinį rezultatą.
Apie „Novaturo“ grupę
„Novaturo“ grupė – daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje.
„Novaturo“ grupę sudaro AB „Novaturas“, SIA Novatours, Novatours OÜ ir UAB „Aviaturas ir partneriai".
Neaudituotais duomenimis, 2025 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 168 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 191 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Pridedama:
AB „Novaturas“ konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 d. (neaudituotos)
Auksė Kriaučiūnaitė
Finansų direktorė
+370 630 37367
Priedas