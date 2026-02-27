Ändring av antal aktier och röster i KDventures AB

STOCKHOLM, SVERIGE den 27 februari 2026. KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) meddelar idag att antalet aktier och röster har ändrats under februari 2026 till följd av företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 1 december 2025 och godkändes på extra bolagsstämma den 8 januari 2026 samt den riktade nyemissionen av aktier till garanter för erläggande av garantiersättning i samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 februari 2026.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier i bolaget till 659 528 128 och antalet röster till 682 525 477 fördelat på 2 555 261 aktier av serie A (med totalt 25 552 610 röster) och 656 972 867 aktier av serie B (med totalt 656 972 867 röster).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, KDventures AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@kd-ventures.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, KDventures AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@kd-ventures.com

Denna information är sådan information som KDventures AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 februari 2026 klockan 08.00 CET.

Om KDventures AB

KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) är ett nordiskt investmentbolag specialiserat på life science. Bolaget identifierar och investerar i innovativa läkemedelsprojekt och medicintekniska produkter från ledande forskningsinstitutioner i Norden. Genom en diversifierad portfölj i olika utvecklingsskeden, professionell due diligence och aktivt styrelseengagemang skapar KDventures värde från tidig forskning till kommersialisering. Bolaget erbjuder investerare exponering mot både noterade och onoterade life science-projekt med potential för betydande värdeutveckling.

För mer information, besök www.kd-ventures.com

Bilaga