AB „KN Energies“ pristato 2025 metų dvylikos mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare

Š.m. vasario 27 d. 10.00 val. AB „KN Energies“ akcininkams, investuotojams, analitikams ir visiems besidomintiems pristato 2025 m. dvylikos mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare (angl. „webinar“), kuris vyksta anglų kalba.
KN Finansų direktorius Tomas Tumėnas pakomentuos KN Grupės 2025 metų dvylikos mėnesių finansinius rezultatus ir po prezentacijos atsakys į dalyvių klausimus.
Internetinio seminaro metu pristatoma prezentacija (lietuvių kalba) pridedama.
