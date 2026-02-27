„Aprangos“ grupės 2025 m. 12 mėnesių tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) per 2025 m. 12 mėnesių sudarė 371,7 mln. eurų, arba 4,9% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.
Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2025 m. 12 mėnesių sudarė 20,1 mln. eurų, tuo tarpu per 2024 m. 12 mėnesių Grupės konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 19,4 mln. eurų.
Grupės EBITDA per 2025 m. 12 mėnesių sudarė 43,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2024 m. laikotarpiu, padidėjo 4,3%.
Su „Aprangos“ grupės 2025 m. 12 mėnesių neaudituotomis konsoliduotomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtoje byloje. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.
