Heimstaden AB - 2025 Resultat

Höjdpunkter 2025 (siffror inom parentes avser föregående år):



Jämförbar hyrestillväxt om 4,9 % (5,6 %), verklig ekonomisk uthyrningsgrad om 98,5 % (98,5 %) samt en förbättrad överskottsgrad 72,1 % (70,3 %).

Fastighetsvärdena ökade med 2,9 % på årsbasis (2,6 %), drivet av förbättrad överskottsgrad, värdeskapande investeringar (capex) och starka marknader för privata bostäder.

Privatiseringsförsäljningar om 10,7 miljarder kronor (7,6 miljarder kronor); 2 466 bostäder såldes till en 28,9 % premie mot bokfört värde.

Fortsatt stabilisering av centrala kreditnyckeltal, med en nettobelåningsgrad om 52,2 % (56,4 %) och en räntetäckningsgrad om 2,0 (1,9).

För dotterbolaget Heimstaden Bostad förblev finansieringsmarknaderna konkurrenskraftiga och aktiva, vilket möjliggjorde 44 900 miljoner kronor i säkerställd finansiering fördelat på 24 transaktioner samt 14 600 miljoner kronor i kapitalmarknadsupplåning genom sju transaktioner (varav sex gröna).

I december 2025 meddelades en skiljedom till fördel för Heimstaden i det skiljeförfarande som initierats av Alecta mot Heimstaden, vilket bekräftade att inget brott mot aktieägaravtalet skett avseende Heimstaden Bostad.

Heimstaden emitterade 750 miljoner kronor i seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta samt 430 miljoner euro och 400 miljoner euro i seniora icke säkerställda obligationer med fast ränta som en del av skuldhantering i syfte att förlänga löptidsprofilen.



Höjdpunkter Q4 2025 (siffror inom parentes avser samma kvartal föregående år):



Hyrestillväxt i jämförbart bestånd om 4,6% (5,3%)

Hyresintäkter på 3 939 miljoner SEK (4 083)

Verklig ekonomisk uthyrningsgrad om 98,7% (98,6%)

Överskottsgraden förbättrades till 70,2% (70,2%)

Försäljningar från privatisering uppgick till 2 890 miljoner SEK (2 379), med 798 (503) sålda lägenheter till en 32,5% (24%) premie mot bokfört värde

Efter balansdagen emitterade Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, i januari 2026 ett evigt hybridlån om 500 miljoner euro som ersättning för det eviga hybridlånet om 500 miljoner euro med villkorsändringsdag i april 2026.





Kontakt

Frederik Stentoft Berling, Media Relations +45 21 30 94 89 media@heimstaden.com



Om Heimstaden AB

Heimstaden AB är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med mer än 156 000 bostäder i nio länder med ett fastighetsvärde om 324 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Heimstaden är listad på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på https://heimstadenab.com. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.





Bilagor