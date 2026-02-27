Clicks étend la distribution du Communicator sur le marché français

LONDRES, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clicks Technology a annoncé aujourd'hui l'extension de la prise en charge linguistique du Clicks Communicator, avec l'introduction de nouvelles configurations de clavier localisées qui permettront à un plus grand nombre d'utilisateurs globalement de profiter de ce smartphone Android axé sur la communication. Cette mise à jour reflète une demande supérieure aux prévisions depuis l'ouverture des réservations en début d'année et renforce le rôle du Communicator, conçu pour aider les utilisateurs à communiquer avec assurance et agir où qu'ils se trouvent.

Les nouvelles dispositions de clavier comprennent le français (AZERTY), l'allemand (QWERTZ), l'arabe et le coréen, ce qui permet au Communicator de mieux servir ses clients en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

En réponse à l'intérêt porté, Clicks a prolongé la période de précommande jusqu'au 15 mars, offrant ainsi aux clients de ces nouveaux marchés la possibilité de bénéficier de prix spéciaux et autres bonus de lancement.

À l'approche de la date d'expédition, les acheteurs pourront choisir leur configuration de clavier préférée, ainsi que la couleur et les coques arrière de leur Communicator.

« Les réservations pour le Communicator continuent de dépasser nos prévisions les plus optimistes », a déclaré Adrian Li Mow Ching, PDG de Clicks. « La réaction de nos clients à travers le monde montre clairement que le Communicator comble un vide en tant que téléphone spécialement conçu pour communiquer et agir. L'ajout de la prise en charge des claviers français (AZERTY), allemands (QWERTZ), arabes et coréens nous permet d'offrir l'expérience Communicator à un public plus large et plus diversifié. »

Conçu pour des communications rapides et réactives dans le temps

Clicks a également confirmé aujourd'hui que le Communicator sera équipé du Dimensity 8300 (MT8883), une architecture moderne de 4nm qui offre une expérience rapide et réactive, avec de la performance à revendre.

Communicator est un smartphone spécialement conçu pour agir, et non pour faire défiler sans fin les actualités. Communicator est conçu pour délivrer une sensation d'instantanéité et de réactivité à chaque prise en main, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir où qu'ils soient. Clicks a choisi la plateforme MT8883 afin d'offrir suffisamment de performance tout en garantissant une expérience qui réponde aux attentes de nos clients dans le temps.

« En concevant le Clicks Communicator, chaque décision commence avec l’expérience client qui se veut spécialement conçu pour la communication », a déclaré Jeff Gadway, directeur marketing chez Clicks. « La forte demande initiale nous a permis un passage à une plateforme plus avancée offrant une utilisation multitâche fluide, réactive et d’une grande efficacité. »

La plateforme MT8883 prend en charge les mises à jour de sécurité Android sur cinq ans, avec une assistance prévue jusqu'à Android 20.

Prix et disponibilité

Le Clicks Communicator sera disponible en coloris Smoke, Clover et Onyx au prix de lancement spécial de 499$ US. Faites votre réservation avant le 15 mars pour bénéficier du prix early bird et d'un accès prioritaire :

Acompte de réservation : 199$ US pour bénéficier du prix early bird de 399 $ US, ou

: 199$ US pour bénéficier du prix early bird de 399 $ US, ou Réservation payée en totalité : 399$ US avec deux coques arrière supplémentaires incluses (valeur de 100$)

Clicks Communicator sera expédié dans le courant de l'année.

Rencontrez Clicks au MWC 2026

Clicks rencontrera les médias, les créateurs et ses partenaires au Mobile World Congress de Barcelone, du 2 au 5 mars. Les médias intéressés par des briefings ou des démonstrations pratiques peuvent contacter press@clicks.tech .

À propos de Clicks Technology

Clicks Technology Ltd est une entreprise mobile qui donne du pouvoir aux utilisateurs grâce à une technologie spécialement conçue. Après avoir lancé le Clicks Keyboard Case en 2024, Clicks a expédié plus de 100 000 claviers pour iPhone, Google Pixel et Motorola Razr, avec des clients dans plus de 100 pays. Lancés en 2026, le Clicks Communicator et le Clicks Power Keyboard permettent aux utilisateurs de se concentrer sur l'essentiel et d'être plus productifs lors de leurs déplacements. Fondée par une équipe de créateurs et de technologues ayant à leur actif plusieurs décennies d'expérience au sein de certaines des marques mobiles les plus connues au monde, Clicks se passionne pour la conception de produits qui aident les utilisateurs à passer à l'action. Pour plus d'informations sur Clicks, rendez-vous sur : clicks.tech .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b67c1e90-3057-4b47-b81b-e3b9553a83aa

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92250cc1-a9f0-425e-b99b-9ca2e38876a9