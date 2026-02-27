Årsstämma i Heimstaden AB (publ)

Aktieägarna i Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 27 mars 2026 klockan 10.00 (CET).

Årsstämman hålls digitalt via Inderes Oyj:s Videosync-plattform.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta och rösta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdag den 19 mars 2026, och

dels anmäla sin avsikt att delta genom att anmäla detta till Bolaget enligt anvisningarna nedan senast måndag den 23 mars 2026, alternativt, avge sin poströst enligt anvisningarna nedan senast måndag den 23 mars 2026.

Anmälan kan ske

digitalt via registreringsformulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida; https://heimstadenab.com/corporate-governance/annual-general-meetings/. Deltagare identifieras vid registrering via BankID eller MitID;

via e-post till agm@innovatics.se, ange Heimstaden AGM i ämnesraden; eller

via post till Heimstaden AB, Att: Group Legal, Carl Gustafs Väg 1, 217 42 Malmö, märk kuvertet Heimstaden AGM.

Vid anmälan per epost eller post ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, epost-adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämman.

Deltagande genom ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar sändas till Bolaget i god tid före årsstämman på ovan angiven adress, eller, om handlingarna är helt digitala, via epost till agm@innovatics.se. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även biläggas.

Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, https://heimstadenab.com/corporate-governance/annual-general-meetings/. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena måndag den 23 mars 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndag den 23 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan även välja att poströsta. Det formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://heimstadenab.com/corporate-governance/annual-general-meetings/ och hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Poströst måste ha inkommit till Bolaget senast den 23 mars 2026. Poströst kan insändas:

elektronisk i enlighet med instruktionerna på Bolagets webbplats, https://heimstadenab.com/corporate-governance/annual-general-meetings/;

via epost till agm@innovatics.se; eller

via post till Heimstaden AB, Att: Group Legal, Carl Gustafs Väg 1, 217 42 Malmö, märk kuvertet Heimstaden AGM.

Om poströstningsformuläret avser poströstning för en aktieägare som är en juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar sändas till Bolaget i god tid före årsstämman på adressen ovan.

Poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa på ovan angiven adress senast den 23 mars 2026. Vänligen notera att en aktieägare som på föreskrivet sätt utnyttjat möjligheten till poströstning inte anses ha anmält sig till den digitala årsstämman, varför en separat anmälan för den som poströstat på föreskrivet sätt är nödvändig för att få access till och kunna närvara vid den digitala årsstämman. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Deltagande vid den digitala årsstämman

årsstämman kommer uteslutande hållas via den digitala tjänsten på plattformen Videosync som tillhandahålls av Inderes Oyj. En personlig länk och ett lösenord för deltagande kommer att skickas till aktieägare och ombud som i behörig ordning har anmält sitt deltagande i årsstämman, till den e-postadress och/eller det telefonnummer som aktieägaren har angett vid anmälan om deltagande. Det är således en förutsättning för att kunna delta digitalt i årsstämman att korrekt e-postadress och/eller ett korrekt telefonnummer lämnas.

Via Videosync-plattformen får deltagare video- och ljudåtkomst till årsstämman. Det digitala deltagandet kräver ingen betald programvara eller några nedladdningar. För deltagande krävs, utöver internetuppkoppling, en dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar för ljud samt mikrofon om deltagaren önskar yttra sig. Utöver rätten att yttra sig muntligen har aktieägare möjlighet att ställa frågor i skrift genom plattformen. För deltagande rekommenderas någon av följande webbläsare: Chrome, Firefox, Edge, Safari eller Opera. Det rekommenderas att logga in på plattformen i god tid före årsstämman.

Länk och lösenord för deltagande i årsstämman skickas till samtliga som har anmält sig till årsstämman senast dagen före årsstämman via e-post och/eller SMS till den e-postadress och/eller det mobiltelefonnummer som angetts vid anmälan.

Aktieägare som valt att poströsta har också möjlighet att delta digitalt i årsstämman om de så önskar, och anmält sig i behörig ordning. De röster som avgetts genom poströstning kommer att beaktas vid stämmans beslut, oavsett om den aktieägare som avlagt poströsten deltar på årsstämman eller inte. Om aktieägare som avlagt poströst deltar på årsstämman finns möjlighet att ändra sin förhandsröst under stämman, om omröstning sker.

Ytterligare information om stämmotjänsten, kompletterande instruktioner för ombud som företräder mer än en aktieägare, kontaktuppgifter till tjänsteleverantören samt instruktioner vid eventuella störningar finns tillgängliga här: https://b2b.inderes.com/knowledge-base/inderes-agm-solutions. Det rekommenderas att ta del av de detaljerade deltagandeinstruktionerna före årsstämman. En länk för att testa kompatibiliteten hos din dator, smartphone eller surfplatta samt nätverksanslutning finns här: https://b2b.inderes.com/knowledge-base/compatibility-testing.

Deltagare identifieras vid inloggning på Videosync-plattformen genom användning av ett unikt lösenord.

Ytterligare assistans

Före årsstämman finns möjlighet att få hjälp med registrering och förhandsröstning från Innovatics Oy per telefon under anmälningsperioden för årsstämman på telefonnummer 010 2818 909 på vardagar kl. 09.00–12.00 och kl. 13.00–16.00.

Om problem uppstår under årsstämman avseende att följa densamma, utöva yttranderätten eller rösta, finns support per telefon på +358 20 729 1449 eller via e-post till support@videosync.fi.

Vid inloggningsproblem som uppstår strax före eller under årsstämman finns support per telefon på +358 10 2818 909 eller via e-post till agm@innovatics.fi.

Aktieägare som har frågor avseende de föreslagna ärendena på dagordningen uppmanas att skicka in dessa i förväg via e-post till arsstamma@heimstaden.com senast torsdagen den 26 mars 2026 kl. 12.00 (CET).

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Godkännande av dagordningen. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Beslut i fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut i fråga om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande samt vice verkställande direktör för den tid som redovisningen omfattar. Styrelseordföranden Ivar Tollefsen. Styrelseledamoten John Giverholt. Styrelseledamoten Fredrik Reinfeldt. Styrelseledamoten Bente Landsnes. Verkställande direktören Helge Krogsbøl Vice verkställande direktören Christian Fladeland. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter. Förslag från Fredensborg AS: fyra ledamöter, inga suppleanter Förslag från aktieägare Karl-Erik Olsson: sju ledamöter Val av styrelseledamöter. Omval av styrelseledamot Ivar Tollefsen. Omval av styrelseledamot John Giverholt. Omval av styrelseledamot Fredrik Reinfeldt. Omval av styrelseledamot Bente Landsnes. Val av styrelseordförande. Beslut om fastställande av antalet revisorer. Val av revisor. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma. Revisorsarvoden. Aktieägarförslag, yrkande avseende att års- och kvartalsrapport avläggs på det svenska språket Aktieägarförslag, yrkande avseende att årsredovisningen omarbetat till s.k. bokform Aktieägarförslag, yrkande avseende att Heimstaden AB eller dess intressebolag ej äger rätt att köpa eller förvalta Heimstadenaktier Aktieägarförslag, yrkande avseende att styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet om preferensaktieägare ej erhåller utdelning för åren 2023, 2024 och 2025 Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Patrik Hall utses till ordförande vid årsstämman.

Val av justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utse en eller två vid årsstämman närvarande och där föreslagna aktieägare eller ombud för aktieägare.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 till vare sig Bolagets preferensaktier eller stamaktier och att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 19 546 645 879 kronor ska balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (punkterna 11)

Bolagets huvudaktieägare Fredensborg AS föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Aktieägare Karl-Erik Olsson har, genom aktieägarförslag tillgängligt på Bolagets webbplats i dokumentet Aktieägarförslag, tillgängligt i sin helhet på Bolagets webbplats, föreslagit att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelse, revisorer och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 12–16)

Bolagets huvudaktieägare Fredensborg AS föreslår följande.

Val av styrelseledamöter (punkt 12)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande ledamöter:

Ivar Tollefsen John Giverholt Fredrik Reinfeldt Bente Landsnes

Uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna, inklusive uppgifter om deras övriga uppdrag samt oberoende, återfinns i årsredovisningen (sidan 39) samt på Bolagets hemsida.

Val av styrelseordförande (punkt 13)

Till styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ivar Tollefsen.

Beslut om fastställande av antalet revisorer (punkt 14)

Styrelsen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Val av revisor (punkt 15)

Styrelsen föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Jonas Svensson att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 16)

Styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma

Det föreslås att arvode till styrelsens ledamöter, samt för arbete i investeringskommittén, ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 150 000 kronor, varav:

800 000 kronor till styrelsens ordförande,

425 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter, samt

75 000 kronor till ordförande för investeringskommittén.

Revisorsarvoden

Föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägarförslag (punkterna 17-20)

Aktieägare Karl-Erik Olsson har inkommit med yrkanden till årsstämman. Yrkandena finns tillgängliga i sin helhet på Bolagets webbplats under dokumentet Aktieägarförslag, tillsammans med Styrelsens yttrande däröver.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till: https://heimstadenab.com/privacy-statement/ .

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på dess registrerade adress och på Bolagets webbplats, https://heimstadenab.com/corporate-governance/annual-general-meetings/ samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.





----------------------------

Februari 2026

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen









Kontakt

Frederik Stentoft Berling, Media +45 21 30 94 89 media@heimstaden.com





Om Heimstaden AB

Heimstaden AB är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med mer än 156 000 bostäder i nio länder med ett fastighetsvärde om 324 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Heimstaden är listad på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på https://heimstadenab.com. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.



Bilaga