Aduro Clean Technologies annonce sa participation à des conférences et à des programmes commerciaux

LONDON, Ontario, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour sa participation à une série de conférences sectorielles et de programmes commerciaux en mars et avril 2026.

Ces événements offrent de multiples plateformes d’échange avec les acteurs de la chaîne de valeur de l’économie circulaire, notamment les recycleurs, les développeurs de technologies, les marques, les entreprises de résines et de produits pétrochimiques, ainsi que les responsables de politiques et de programmes. Cette participation soutient le Programme de commercialisation de la Société en faisant progresser le dialogue sur le marché concernant la technologie Hydrochemolytic™ (HCT), appuyée par un portefeuille de brevets délivrés et de demandes en cours, tout en développant les relations pertinentes pour l’usine pilote de processus nouvelle génération (NGP) et l’usine industrielle pionnière (FOAK) prévue de la Société.

Temps forts des conférences et programmes commerciaux :

Présentation technique sur l’efficacité carbone du recyclage chimique des polyoléfines lors de la conférence Chemical Recycling North America (Recyclage chimique en Amérique du Nord) d’AMI à Houston

Participation à une table ronde et présentation lors du Circular Plastics Day (Journée des plastiques circulaires) à Alberta sur le développement du recyclage chimique à grande échelle

Mission commerciale en technologies propres, soutenue par le gouvernement, en Corée du Sud, avec des rencontres B2B à l’ambassade du Canada

Engagement européen au sommet GO CIRCULAR à Mannheim, en Allemagne, pour faire progresser la planification et la commercialisation de l’installation FOAK

Poursuite du développement du marché latino-américain lors d’ECOMONDO Mexico et de Residuos Expo, s’appuyant sur la collaboration pluriannuelle d’ECOCE, et évaluation du recyclage chimique des films et des emballages souples

Residuos Expo 2026 Date : Du 3 au 5 mars 2026 Lieu : Mexico, Mexique Participants : Humberto Parra et représentants d’ECOCE Site Internet : https://residuosexpo.com/2026/

Residuos Expo est un forum régional de premier plan pour la gestion intégrée des déchets au Mexique et en Amérique latine. Il réunit des fournisseurs de solutions et des décideurs impliqués dans la collecte, le tri, le traitement, le recyclage et les infrastructures de l’économie circulaire.

Humberto Parra, représentant d’Aduro, participera à cet événement aux côtés des représentants d’ECOCE dans le cadre de leur programme conjoint visant à évaluer le potentiel du recyclage chimique pour la gestion des films et emballages souples post-consommation au Mexique. L’objectif est de mettre en lumière les travaux en cours pour évaluer le rôle potentiel de la technologie hydrochimique (HCT) et d’impliquer davantage d’acteurs tout au long de la chaîne de valeur, notamment les opérations de collecte, de tri et de recyclage, ainsi que les utilisateurs en aval.

Chemical Recycling North America (Recyclage chimique en Amérique du Nord) (AMI) Date : Du 10 au 11 mars 2026 Lieu : Houston, Texas, États-Unis Participants : Eric Appelman et Stefanie Steenhuis Site Internet : https://www.ami-events.com/event/f4445564-262d-4906-95ae-39eaf1adef68/home

Chemical Recycling North America est un forum de premier plan de deux jours consacré aux conditions commerciales et techniques qui influencent le déploiement du recyclage chimique en Amérique du Nord. Il se concentre sur les aspects liés au développement de projets, aux exigences des marchés finaux et aux possibilités d’intégration. Le programme comprend des présentations, des tables rondes et des séances de mise en réseau structurées avec des décideurs de l’ensemble de la chaîne de valeur des plastiques et du recyclage.

Eric Appelman y présentera une conférence intitulée « Efficacité carbone dans le recyclage chimique des polyoléfines et avantages de la technologie Hydrochemolytic™ ». Il expliquera comment l’efficacité carbone et le rendement influencent la rentabilité des projets, et présentera l’huile Hydrochemolytic™, conçue pour l’intégration dans les vapocraqueurs, notamment pour certaines charges d’alimentation multicouches. Stefanie Steenhuis animera le stand de la Société et facilitera les échanges avec les participants.

Circular Plastics Day (Journée des plastiques circulaires) à Alberta (ACPD) 2026 Date : 11 mars 2026 Lieu : Calgary, Alberta, Canada Participants : Abe Dyck Site Internet : https://albertaplasticsrecycling.com/acpd-2026-program/

L’ACPD réunit l’industrie, le gouvernement, des chercheurs et des innovateurs afin de promouvoir des solutions concrètes pour l’économie circulaire des plastiques en Alberta et dans tout le Canada. Le programme comprend des séances sur les emballages souples, les enjeux de l’économie circulaire, l’innovation et la recherche appliquée, les développements réglementaires ayant une incidence sur le commerce et le recyclage, ainsi que des discussions axées sur la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Abe Dyck présentera et participera à une table ronde qui soulignera les principaux avantages de la technologie HCT et les progrès réalisés dans le déploiement à grande échelle du recyclage chimique des déchets plastiques. Il expliquera également comment la campagne « Chemistry Goes Music » a été conçue pour rendre la chimie plus accessible à un public plus large, et comment une communication efficace peut soutenir l’adoption, à mesure que les projets de recyclage chimique passent de la phase de développement à celle de déploiement.

Programme de rayonnement du secteur des technologies propres en Corée du Sud (élément 3 du programme de l’Ontario) Date : 23 mars 2026 Lieu : Séoul, Corée du Sud (Ambassade canadienne) Participants : Eric Appelman Site Internet : https://www.ontario.ca/international-trade-events-calendar/ontario-cleantech-mission-to-japan-smart-energy-week-2026-c50/

Dans le cadre de la mission du secteur des technologies propres de l’Ontario à la « Smart Energy Week 2026 du Japon », le volet de sensibilisation en Corée du Sud permettra de faciliter un engagement ciblé grâce à une présentation du marché et à des rencontres B2B pré-organisées, avec services d’interprétation et soutien sur place. Ce format permet d’engager un dialogue direct avec les partenaires et parties prenantes potentiels sur l’un des principaux marchés asiatiques du recyclage avancé et de l’intégration pétrochimique.

Eric Appelman participera à des rencontres individuelles programmées dans le cadre de cet événement de sensibilisation, axées sur le développement de partenariats et l’identification d’opportunités commerciales en adéquation avec les objectifs de l’entreprise dans la région Asie-Pacifique.

GO CIRCULAR – 7e Globuc Business Summit (Sommet commercial de Globuc) (Événement hybride) Date : 25 et 26 mars 2026 Lieu : Mannheim, Allemagne Participants : Eric Appelman et Stefanie Steenhuis Site Internet : https://globuc.com/conferences/go-circular/

Go Circular est un sommet axé sur les entreprises qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des plastiques circulaires. Il met en relation les marques, les recycleurs, les développeurs de technologies et les décideurs politiques. Il met en lumière les évolutions réglementaires et les conditions de marché nécessaires au déploiement à grande échelle de solutions circulaires. Son programme se concentre sur le lien entre politiques, technologies et réalités de mise en œuvre, en mettant l’accent sur les solutions pratiques permettant d’améliorer les performances de recyclage et la résilience du marché.

Eric Appelman et Stefanie Steenhuis participeront à cet événement afin de soutenir les efforts de planification et de commercialisation des installations de FOAK en Europe, notamment par le biais de discussions sur les exigences d’intégration, les objectifs d’écoulement et les structures de partenariat. Mme Steenhuis pilotera également la stratégie de marque et la communication, profitant de l’événement pour mieux faire comprendre comment le recyclage chimique et l’huile Hydrochemolytic™ s’intègrent dans des solutions circulaires concrètes.

ECOMONDO Mexico 2026 Date : Du 14 au 16 avril 2026 Lieu : Guadalajara, Jalisco, Mexique Participants : Humberto Parra Site Internet : https://ecomondomexico.com.mx/en/

ECOMONDO Mexico est un salon de référence dans les domaines des technologies environnementales et de l’économie circulaire. Il réunit des exposants et propose un programme de conférences autour de thématiques telles que les déchets et l’économie circulaire, la surveillance et le traitement de l’eau, la bioénergie, les villes durables et la mobilité du futur. Ce rendez-vous constitue un lieu d’échange privilégié entre les différents secteurs pour discuter des priorités en matière de développement durable et de la mise en place de projets régionaux en Amérique latine.

Humberto Parra représentera la Société afin d’approfondir son engagement au Mexique, notamment en participant aux discussions relatives à la collaboration pluriannuelle avec ECOCE pour évaluer le recyclage chimique des emballages plastiques souples et mixtes post-consommation. Il poursuivra également les discussions avec les partenaires et les projets en vue de futurs déploiements dans la région.

Outre sa participation à ces événements, Aduro prévoit d’organiser des réunions tout au long des conférences et des programmes commerciaux. Les parties intéressées sont invitées à contacter les organisateurs respectifs ou à envoyer un e-mail à aduro@kcsa.com pour convenir de rendez-vous individuels.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour le recyclage des matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

