IPS 2026 ו-Binghatti מחזקות את שיתוף הפעולה לקידום נדל"ן יוקרתי ממותג במזרח התיכון

אחת המשתתפות המובילות בתערוכת הנכסים הבינלאומית (IPS2026), שתתקיים באפריל 2026 במרכז הסחר העולמי של דובאי, היא Binghatti, חברת פיתוח נדל"ן מדובאי. Binghatti היא נותנת חסות המובילה של IPS 2026, והיא תציג באולם 7, דוכן A-05. השתתפותה בתערוכה משקפת את המיקוד של IPS בהצגת יזמים ופרויקטים המייצגים פלחים מרכזיים בשוק הנדל"ן האזורי והבינלאומי.

Binghatti השתתפה ב-IPS 2025, שם השיגה היזמית מכירות חזקות באתר ומעורבות גבוהה של משקיעים. כנותנת החסות המובילה של IPS 2026, Binghatti תקבל בברכה משקיעים גלובליים עם תצוגה משולבת של נכסים יוצאי דופן במיקומים האסטרטגיים ביותר של דובאי, עם הזדמנויות בעלות פוטנציאל גבוה המוגדרות על ידי עיצוב ייחודי, הצעות מיוחדות לפרויקטים, וביצוע איכותי. בולטת במיוחד היא השתתפותה של Binghatti בפרויקט הגדול ביותר שלה השנה, Mercedes-Benz Places | Binghatti City - העיר הממותגת הראשונה בעולם של Mercedes-Benz וקהילת העל המתוכננת הראשונה של Binghatti, שקובעת אמת מידה חדשה למגורים ממותגים בדובאי בקנה מידה עירוני. חזרתה של Binghatti ל-IPS 2026 משקפת את התוצאות המוצלחות והחשיפה שהושגה במהלך IPS 2025, בעוד שהחלטתה לשדרג למעמד של נותנת חסות מובילה מדגימה את ביטחונה ב-IPS כפלטפורמה אסטרטגית לצמיחה ונראות.

"השתתפותה של Binghatti כנותנת החסות המרכזית של IPS 2026 מדגישה את מחויבותנו להעניק למשקיעים גישה לנכסים יוצאי הדופן שלנו, המוגדרים על ידי ערך אמיתי ומתמשך. השנה, אנו מציגים תיק של פיתוחי יוקרה במיקומים האסטרטגיים ביותר של דובאי, המציעים הזדמנויות בעלות פוטנציאל גבוה, המעוצבות על ידי ה-DNA העיצובי הייחודי שלנו, ביצוע איכותי ממושמע וגישה המתמקדת בלקוח. זה מה שממשיך למצב את Binghatti כאחת היזמיות המהירות ביותר בדובאי", אמר מוחמד בינגהאטי, יו"ר – Binghatti Developers

IPS משמשת כפלטפורמה לאיחוד יזמים, משקיעים, אנשי נדל"ן ובעלי עניין בתעשייה משווקים גלובליים. מהדורת 2026 תמשיך לספק סביבה למכירת נכסים, תצוגות פרויקטים, נטוורקינג והחלפת עסקים, עם דגש מיוחד על מגמות שוק עכשוויות והזדמנויות השקעה.

Binghatti מוכרת בזכות זהותה האדריכלית הייחודית ובתיק הפרויקטים למגורים שלה בדובאי. החברה פיתחה מגוון פרויקטים המשלבים קונספטים למגורים ממותגים, בשיתוף פעולה עם מותגי יוקרה מוכרים בינלאומיים. תיק העבודות שלה כולל פרויקטים כגון Burj Binghatti Jacob & Co. Residences ו-Mercedes-Benz Places, המהווים חלק מאסטרטגיית הפיתוח הממותגת שלה.

באמצעות השתתפותה ב-IPS 2026, תציג Binghatti פרויקטים נבחרים למגורים במסגרת תערוכה המאפשרת מעורבות ישירה עם משקיעים, מתווכים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן. סביבת התערוכה תומכת באינטראקציה מובנית, בחינת פרויקטים ודיונים מכווני שוק, בהתאם לתפקידה של IPS כפלטפורמת נדל"ן ממוקדת עסקים.

IPS 2026 תמשיך למקם את עצמה כנקודת מפגש מרכזית למגזר הנדל"ן, תאפשר חיבורים בין משתתפים מקומיים ובינלאומיים ותתמוך בפעילות נדל"ן חוצת גבולות דרך התערוכות והתוכניות הנלוות.

אודות תערוכת הנדל"ן הבינלאומית (IPS)

תערוכת הנדל"ן הבינלאומית (IPS) היא פלטפורמת תערוכות ומכירות נדל"ן בינלאומית המחברת בין יזמים, משקיעים, אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן ובעלי עניין מוסדיים משווקים אזוריים וגלובליים. IPS מתקיימת מדי שנה במרכז הסחר העולמי של דובאי וכוללת תצוגות נכסים, הזדמנויות ליצירת קשרים ופעילויות עסקיות. אתר אינטרנט: www.ipscongress.com

אודות Binghatti

Binghatti (בינגהאטי) היא חברת פיתוח נדל"ן שממוקמת בדובאי עם פורטפוליו של פרויקטים למגורים המתאפיינים בסגנון אדריכלי ייחודי. החברה פעילה בפיתוח פרויקטים ממותגים למגורים בשיתוף עם מותגי יוקרה מוכרים בינלאומית. אתר אינטרנט: www.binghatti.com

