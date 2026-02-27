IPS 2026とビンガッティ、中東における高級ブランド不動産の推進に向け協力を強化

アラブ首長国連邦ドバイ発, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026年4月にドバイ世界貿易センター (Dubai World Trade Centre) で開催されるインターナショナル・プロパティ・ショー (The International Property Show、IPS 2026) 展示会に、ドバイを拠点とする不動産開発会社ビンガッティ (Binghatti) が参加する。 ビンガッティはIPS 2026のシグネチャースポンサーであり、ホール7のスタンドA-05に出展する。 この出展は、同地域および国際不動産市場の主要セグメントを代表する開発業者とプロジェクトを紹介するという、IPSの焦点を反映している。

ビンガッティはIPS 2025にも出展し、展示会での強力な物件販売実績と投資家の高い関与度を達成した。 IPS 2026のシグネチャースポンサーとして、ビンガッティはドバイの最も戦略的な立地にある厳選された優良物件を紹介し、特徴的なデザイン、特別プロジェクトオファー、高品質な施工で定義される、大きな可能性を持つ機会を世界中の投資家に提供する。 ビンガッティの出展の目玉は、今年最大のプロジェクト「メルセデス・ベンツ・プレイス｜ビンガッティ・シティ (Mercedes-Benz Places | Binghatti City)」である。これは世界初のメルセデス・ベンツブランドシティであり、ビンガッティ初のマスタープラン・コミュニティとして、都市規模でのブランド居住における新たな基準をドバイに打ち立てる。 IPS 2026での同社の再出展は、IPS 2025で達成した成功と認知度向上を反映するものであり、同社がシグネチャースポンサーへの格上げを選んだことは、IPSが成長と認知度向上のための戦略的プラットフォームであるとの確信を示すものである。

「ビンガッティがIPS 2026にシグネチャースポンサーとして参加することは、投資家の方々に、真に永続的な価値によって定義される当社の最高級物件へのアクセスを提供するという、当社の確約を裏付けています。 今年はドバイの最も戦略的な立地における高級開発物件ポートフォリオをご紹介し、当社の特徴的なデザインDNA、厳格な品質管理、お客さま第一主義によって形作られた高収益機会をお届けします。 これこそが、ビンガッティをドバイで最も迅速に成果を実現する開発業者の一つとしての地位を維持している所以です。」

ビンガッティ・ディベロッパーズ (Binghatti Developers) 会長

ムハンマド・ビンガッティ (Muhammad Binghatti)

IPSは、世界各国の市場から開発業者、投資家、不動産専門家、業界関係者が集うプラットフォームとして機能する。 2026年版は、不動産販売、プロジェクト紹介、ネットワーキング、ビジネス交流の場を提供し続け、特に現在の市場動向と投資機会に重点を置く。

ビンガッティは、独自の建築アイデンティティと、ドバイにおける住宅開発ポートフォリオで認知されている。 同社は国際的に著名なラグジュアリーブランドと提携し、ブランド住宅コンセプトを組み込んだ多様なプロジェクトを開発してきた。 同社のポートフォリオには、ブランド開発戦略の一環であるブルジュ・ビンガッティ・ジェイコブ＆カンパニー・レジデンス (Burj Binghatti Jacob & Co. Residences)ならびにメルセデス・ベンツ プレイスなどのプロジェクトが含まれる。

ビンガッティは、IPS 2026への参加を通じ、投資家、ブローカー、不動産専門家との直接的な交流を可能にする展示会フレームワーク内で、厳選された住宅プロジェクトを紹介する。 この展示環境は、IPSがビジネス志向の不動産プラットフォームとして果たしている役割に整合しており、体系的な交流、プロジェクト調査、市場志向の話し合いを支える。

IPS 2026は今後も不動産セクターの中心となる交流拠点としての地位を維持し、展示会および関連プログラムを通じて国内外の参加者の連携を促進し、国境を越えた不動産活動を支援する。

インターナショナル・プロパティ・ショー (IPS) について

インターナショナル・プロパティ・ショー (IPS) は、地域およびグローバル市場の開発業者、投資家、不動産専門家、機関関係者をつなぐ国際的な不動産展示・販売プラットフォームである。 IPSは毎年ドバイ世界貿易センターで開催され、物件展示、ネットワーキングの機会、ビジネス中心の活動を特徴としている。

ウェブサイト： www.ipscongress.com

ビンガッティについて

ビンガッティはドバイを拠点とする不動産開発会社であり、独自の建築様式を特徴とする住宅プロジェクトのポートフォリオを持つ。 同社は国際的に著名なラグジュアリーブランドとの提携によるブランド住宅プロジェクトの開発に積極的に取り組んでいる。

ウェブサイト： www.binghatti.com

報道関係者向けの問い合わせ先：

マリーナ・ムニール・ウィリアム (Marina Mounir William)

marina.mounir@strategicinfinity.com