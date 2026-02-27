IPS (국제부동산전시회) 2026과 Binghatti, 중동 브랜드 럭셔리 부동산 발전 위해 협력 강화

아랍에미리트공화국 두바이, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 국제 부동산 전시회 IPS 2026(International Property Show 2026)는 2026년 4월 두바이 세계무역센터(Dubai World Trade Centre)에서 개최를 앞둔 가운데, 두바이에 본사를 둔 부동산 개발사 Binghatti가 참가할 예정이다. Binghatti는 IPS 2026의 시그니처 스폰서(Signature Sponsor)로 참여하며, Hall 7, Stand A-05에서 전시를 진행한다. 이번 참여는 지역 및 글로벌 부동산 시장의 핵심 부문을 대표하는 개발사와 프로젝트를 소개하려는 IPS의 전략을 반영한다.

Binghatti는 IPS 2025에도 참가해 현장에서 높은 수준의 분양 실적과 투자자 참여를 기록했다. IPS 2026의 시그니처 스폰서로서 Binghatti는 두바이 내 주요 전략적 입지에 위치한 우수 부동산을 엄선해 글로벌 투자자들에게 선보일 예정이며, 독창적인 디자인, 특별 프로젝트 혜택, 그리고 높은 완성도를 갖춘 고성장 잠재력의 투자 기회를 제시할 계획이다. 특히 Binghatti의 올해 최대 프로젝트인 Mercedes-Benz Places | Binghatti City가 이번 전시의 핵심으로 소개될 예정으로, 이는 세계 최초의 메르세데스-벤츠 브랜드 도시이자 Binghatti의 첫 마스터플랜 커뮤니티로, 두바이에서 브랜드 기반 도시 개발의 새로운 기준을 제시하는 프로젝트이다. Binghatti의 IPS 2026 재참가는 IPS 2025에서 거둔 성과와 높은 인지도를 반영하며, 시그니처 스폰서로 참여를 확대하기로 한 결정은 IPS를 성장과 브랜드 가시성을 위한 전략적 플랫폼으로 평가하고 있음을 보여준다.

“IPS 2026의 시그니처 스폰서로 참여하는 것은 투자자들이 실질적이고 지속 가능한 가치를 지닌 당사의 대표적인 부동산에 접근할 수 있도록 하겠다는 우리의 의지를 보여준다. 올해 우리는 두바이의 핵심 전략 지역에 위치한 럭셔리 개발 프로젝트 포트폴리오를 선보이며, 당사의 고유한 디자인 DNA, 엄격한 품질 실행 기준, 그리고 고객 중심 접근 방식을 바탕으로 높은 성장 잠재력을 지닌 투자 기회를 제공할 예정이다. 이러한 요소들이 Binghatti를 두바이에서 가장 빠르게 프로젝트를 완수하는 개발사 중 하나로 자리매김하게 하고 있다.””

무함마드 빙하티(Muhammad Binghatti)

빙하티 디벨로퍼스(Binghatti Developers) 회장

IPS는 전 세계 시장의 개발사, 투자자, 부동산 전문가 및 산업 관계자들을 한자리에 모으는 플랫폼 역할을 하고 있다. 2026년 행사 역시 부동산 판매, 프로젝트 소개, 네트워킹, 비즈니스 교류를 위한 환경을 제공할 예정이며, 특히 현재 시장 동향과 투자 기회에 중점을 둘 계획이다.

Binghatti는 독창적인 건축 디자인 정체성과 두바이 내 주거용 개발 프로젝트 포트폴리오로 잘 알려져 있다. 이 회사는 글로벌 럭셔리 브랜드와 협력해 브랜드 레지던스 개념을 도입한 다양한 프로젝트를 개발해 왔으며, 대표적인 사례로 Burj Binghatti Jacob & Co. Residences와 Mercedes-Benz Places 등이 있다. 이러한 프로젝트들은 Binghatti의 브랜드 기반 개발 전략의 핵심을 이루고 있다.

IPS 2026 참가를 통해 Binghatti는 투자자, 중개인, 부동산 전문가들과 직접 소통할 수 있는 전시 환경에서 주요 주거용 프로젝트를 선보일 예정이다. 이번 전시는 체계적인 교류, 프로젝트 탐색, 그리고 시장 중심의 논의를 지원하는 환경을 제공하며, 이는 비즈니스 중심 부동산 플랫폼으로서 IPS의 역할과 부합한다.

IPS 2026은 전시 및 관련 프로그램을 통해 지역 및 글로벌 참가자 간 연결을 촉진하고, 국경을 넘는 부동산 거래 활동을 지원하는 부동산 산업의 핵심 교류 플랫폼으로서의 역할을 계속 강화할 예정이다.

International Property Show (IPS) 소개

International Property Show(IPS)는 지역 및 글로벌 시장의 개발사, 투자자, 부동산 전문가 및 기관 관계자를 연결하는 국제 부동산 전시 및 판매 플랫폼이다. IPS는 매년 두바이 세계무역센터(Dubai World Trade Centre)에서 개최되며, 부동산 프로젝트 전시, 네트워킹 기회, 그리고 비즈니스 중심 프로그램을 제공한다.

웹사이트: www.ipscongress.com

Binghatti 소개

Binghatti는 독창적인 건축 디자인을 특징으로 하는 주거용 프로젝트 포트폴리오를 보유한 두바이 기반 부동산 개발사이다. 이 회사는 글로벌 럭셔리 브랜드와 협력해 브랜드 레지던스 개발을 적극적으로 추진하고 있다.

웹사이트: www.binghatti.com

언론 연락처:

Marina Mounir William

marina.mounir@strategicinfinity.com