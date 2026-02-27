IPS 2026 dan Binghatti Perkukuh Kerjasama untuk Memacu Hartanah Mewah Berjenama di Timur Tengah

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Property Show (IPS 2026) akan menampilkan Binghatti, sebuah syarikat pemaju hartanah berpangkalan di Dubai, sebagai sebahagian daripada pameran akan datang yang dijadualkan berlangsung pada April 2026 di Dubai World Trade Centre. Binghatti ialah Penaja Utama (Signature Sponsor) bagi IPS 2026 dan akan mengambil bahagian dalam pameran di Dewan 7, Gerai A-05. Penyertaan ini mencerminkan fokus IPS dalam mempersembahkan pemaju dan projek yang mewakili segmen utama pasaran hartanah serantau dan antarabangsa.

Binghatti telah mengambil bahagian dalam IPS 2025, di mana pemaju tersebut telah mencapai jualan unit di tapak yang kukuh serta penglibatan pelabur yang tinggi. Sebagai Penaja Utama IPS 2026, Binghatti akan menyambut pelabur global dengan pameran terpilih yang menampilkan hartanah luar biasa di lokasi paling strategik di Dubai, sekali gus menawarkan peluang berpotensi tinggi yang ditakrifkan oleh reka bentuk tersendiri, tawaran projek istimewa serta pelaksanaan berkualiti. Antara sorotan utama penyertaan Binghatti ialah projek terbesar tahun ini, Mercedes-Benz Places | Binghatti City — bandar berjenama Mercedes-Benz pertama di dunia dan komuniti perancangan induk pertama Binghatti, yang menetapkan penanda aras baharu bagi gaya hidup berjenama di Dubai pada skala bandar. Penyertaan semula Binghatti untuk IPS 2026 mencerminkan kejayaan hasil dan pendedahan yang dicapai semasa IPS 2025, manakala keputusannya untuk meningkatkan status kepada Penaja Utama menunjukkan keyakinannya terhadap IPS sebagai platform strategik bagi pertumbuhan dan keterlihatan.

“Penyertaan Binghatti sebagai Penaja Utama IPS 2026 mengukuhkan komitmen kami untuk memberikan akses kepada pelabur terhadap hartanah paling luar biasa kami yang ditakrifkan oleh nilai sebenar dan berkekalan. Tahun ini, kami mempersembahkan portfolio pembangunan mewah di lokasi paling strategik di Dubai, menawarkan peluang berpotensi tinggi yang dibentuk oleh DNA reka bentuk tersendiri kami, pelaksanaan berkualiti secara berdisiplin, serta pendekatan berorientasikan pelanggan. Inilah yang terus meletakkan Binghatti sebagai salah satu pemaju yang paling pantas menyiapkan projek di Dubai.”

Muhammad Binghatti

Pengerusi – Binghatti Developers

IPS berfungsi sebagai platform untuk menghimpunkan pemaju, pelabur, profesional hartanah dan pihak berkepentingan industri dari pasaran global. Edisi 2026 akan terus menyediakan persekitaran bagi jualan hartanah, pameran projek, jaringan perniagaan, serta pertukaran komersial, dengan penekanan khusus terhadap trend pasaran semasa dan peluang pelaburan.

Binghatti diiktiraf kerana identiti seni bina yang tersendiri serta portfolio pembangunan kediaman di Dubai. Syarikat ini telah membangunkan pelbagai projek yang menggabungkan konsep kediaman berjenama, dengan kerjasama bersama jenama mewah antarabangsa yang diiktiraf. Portfolio Binghatti merangkumi projek seperti Burj Binghatti Jacob & Co. Residences dan Mercedes-Benz Places, yang menjadi sebahagian daripada strategi pembangunan berjenama syarikat.

Melalui penyertaannya dalam IPS 2026, Binghatti akan mempersembahkan projek kediaman terpilih dalam kerangka pameran yang membolehkan penglibatan langsung dengan pelabur, broker dan profesional hartanah. Suasana pameran ini menyokong interaksi berstruktur, penerokaan projek, serta perbincangan berorientasikan pasaran yang sejajar dengan peranan IPS sebagai platform hartanah berfokuskan perniagaan.

IPS 2026 akan terus memposisikan dirinya sebagai titik pertemuan utama bagi sektor hartanah, memudahkan hubungan antara peserta tempatan dan antarabangsa serta menyokong aktiviti hartanah rentas sempadan melalui pameran dan program berkaitan.

Perihal International Property Show (IPS)

International Property Show (IPS) ialah pameran hartanah antarabangsa dan platform jualan yang menghubungkan pemaju, pelabur, profesional hartanah serta pihak berkepentingan institusi dari pasaran serantau dan global. IPS diadakan setiap tahun di Dubai World Trade Centre dan menampilkan pameran hartanah, peluang jaringan, serta aktiviti berfokuskan perniagaan.

Laman Web: www.ipscongress.com

Perihal Binghatti

Binghatti ialah syarikat pembangunan hartanah yang berpangkalan di Dubai dengan portfolio projek kediaman yang dicirikan oleh gaya seni bina tersendiri. Syarikat ini aktif dalam pembangunan projek kediaman berjenama melalui kerjasama dengan jenama mewah antarabangsa yang diiktiraf.

Laman Web: www.binghatti.com

Hubungan Media:

Marina Mounir William

marina.mounir@strategicinfinity.com