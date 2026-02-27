IPS 2026 与 Binghatti 加强合作，携手推动中东地区品牌豪华房地产发展

阿联酋迪拜, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际房地产展 (IPS 2026) 将邀请总部位于迪拜的房地产开发公司 Binghatti 参加即将于 2026 年 4 月在迪拜世界贸易中心 举办的国际房地产展会。 Binghatti 是 IPS 2026 的签约赞助商 (Signature Sponsor)，将在 7 号厅 A-05 展位展出。 该公司此次参展体现了 IPS 致力于展示代表区域及国际房地产市场关键领域的开发商与项目。

Binghatti 曾参与 IPS 2025，并在展会期间实现了强劲的现场房产销售业绩和较高的投资者参与度。 作为 IPS 2026 的签约赞助商，Binghatti 将精心甄选其位于迪拜最具战略意义地段的卓越房产，向全球投资者呈现独具设计特色、附有专属项目优惠且品质卓越的高潜力投资机遇。 Binghatti 此次参展的重头戏是其年度最大项目 Mercedes-Benz Places | Binghatti City——这是全球首个 Mercedes-Benz 品牌城市，也是 Binghatti 首个总体规划社区，在城市规模层面为迪拜的品牌化居住树立了新标杆。 Binghatti 再次参展 IPS 2026，体现了其在 IPS 2025 期间取得了丰硕成果与充分的品牌曝光。而升级为签约赞助商的决定，则彰显了 Binghatti 对于 IPS 作为推动增长与提升知名度的战略平台的信心。

“作为 IPS 2026 的签约赞助商参展，Binghatti 的参与彰显了我们致力于让投资者接触到真正具有持久价值的卓越房产的承诺。 今年，我们将在迪拜最具战略意义地段推出一系列豪华开发项目。这些项目凭借我们标志性的设计基因、严谨的品质执行以及客户至上的理念，呈现出高潜力的投资机遇。 这亦是 Binghatti 能够持续稳居迪拜交付速度最快的开发商之列的原因。”

Muhammad Binghatti

Binghatti 房地产开发公司主席

IPS 是一个汇聚了全球市场开发商、投资者、房地产专业人士及行业利益相关方的平台。 2026 年展会将继续提供一个促进房地产销售、项目展示、交流和商业合作的环境，尤其会重点关注当前市场趋势和投资机会。

在迪拜，Binghatti 以其独特的建筑风格和住宅项目组合而闻名。 该公司开发了一系列融合品牌住宅理念的项目，并与国际知名奢侈品牌开展合作。 其项目组合包括 Burj Binghatti Jacob & Co. Residences 和 Mercedes-Benz Places，这些项目均是其品牌开发战略的重要组成部分。

通过参与 IPS 2026，Binghatti 将在展会框架下展示精选住宅项目，使其能够与投资者、经纪人及房地产专业人士直接互动。 展会环境支持结构化交流、项目深度探讨及以市场为导向的讨论，这与 IPS 作为聚焦商业的房地产平台的角色相契合。

IPS 2026 将持续作为房地产行业的中心汇聚点，促进当地参与者与国际参与者之间的联系，并通过展览及相关配套项目，支持跨境房地产活动。

关于国际房地产展 (IPS)

国际房地产展 (IPS) 是一个国际房地产展览和销售平台，连接来自区域及全球市场的开发商、投资者、房地产专业人士和机构利益相关方。 IPS 每年在迪拜世界贸易中心举办，提供房地产展示、交流机会及商业导向型活动。

网站： www.ipscongress.com

关于 Binghatti

Binghatti 是一家总部位于迪拜的房地产开发公司，其住宅项目组合以独特的建筑风格为特色。 该公司积极开发品牌住宅项目，并与国际知名奢侈品牌合作。

网站： www.binghatti.com

媒体联系人：

Marina Mounir William

marina.mounir@strategicinfinity.com