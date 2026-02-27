IPS 2026 與 Binghatti 加強合作，攜手推動中東品牌豪華房地產的發展

阿聯酋杜拜, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年 4 月假座杜拜世貿中心 (Dubai World Trade Centre) 舉行的國際房地產展 (IPS 2026)，其展會將迎來杜拜當地知名的房地產開發商 Binghatti。 Binghatti 將以 IPS 2026 首席贊助商身份，在 7 號展廳 A-05 展位亮相。 是次參展，體現了 IPS 全力介紹能夠代表區內及國際房地產市場重要板塊的開發商及項目。

回顧 IPS 2025，Binghatti 取得佳績，現場單位銷售成績斐然，投資者反應熱烈。 作為 IPS 2026 首席贊助商，Binghatti 將為全球投資者呈獻一場精心策劃的展覽，重點推介其位於杜拜多個核心策略地點的非凡物業。這些項目憑藉其獨到設計、尊享項目優惠及精湛工藝，展現出豐富投資潛力。 Binghatti 是次參展的焦點，是其年度旗艦項目 Mercedes-Benz 御園 | Binghatti 之城 (Mercedes-Benz Places | Binghatti City)。這不僅是全球首個 Mercedes-Benz 品牌城市，亦是 Binghatti 首個大型綜合規劃社區，為杜拜的品牌住宅樹立城市級的全新典範。 Binghatti 載譽歸來，再度亮相 IPS 2026，皆因其在 IPS 2025 取得空前成功及廣泛曝光。這次升級為首席贊助商，足證其對 IPS 作為推動業務增長及提升品牌知名度的策略平台充滿信心。

「Binghatti 以 IPS 2026 首席贊助商身份參展，體現我們一貫的承諾：為投資者提供機會，接觸我們具備真正恒久價值的頂尖物業項目。 今年，我們帶來一系列位於杜拜策略核心地段的豪華住宅項目，當中具備我們標誌性的設計精髓，融合嚴謹的質素控制及以客為本的方針，潛力無限，卓爾不凡。 這份堅持，讓 Binghatti 繼續成為杜拜其中一間交付速度最快的開發商。」

Muhammad Binghatti

Binghatti 房地產開發公司主席

IPS 是匯聚全球各地開發商、投資者、房地產專業人士及業界持份者的重要平台。 2026 年展會將一如既往，提供結合物業銷售、項目展示、業界交流及商務洽談的絕佳環境，緊貼當前市場趨勢，深入探討投資良機。

Binghatti 以獨特建築風格及其在杜拜的一系列住宅項目而備受推崇。 公司與多個國際知名奢侈品牌合作，開發出一系列融合品牌住宅概念的項目， 其項目組合涵蓋 Burj Binghatti Jacob & Co. Residences 及 Mercedes-Benz Places 等標誌性專案，構成實踐品牌發展策略的重要一環。

Binghatti 將把握參與 IPS 2026 的機會，在展會上重點推介其精選住宅項目。這個展覽平台將有助其與投資者、代理經紀及房地產專業人士直接交流。 展會提供有利環境，促進清晰分明的業界交流、項目探索及市場導向討論，充分體現 IPS 作為商業為主房地產平台的角色。

IPS 2026 將繼續鞏固其作為房地產業界核心交流平台的定位，透過展覽及各項相關活動，促進本地與國際參與者之間互相聯繫，推動跨境房地產活動的發展。

關於國際房地產展 (IPS)

國際房地產展 (IPS) 是面向全球的房地產展銷平台，旨在連繫來自區域及國際市場的開發商、投資者、房地產專業人士及機構持份者。 IPS 每年於杜拜世界貿易中心舉行，活動內容涵蓋物業展銷、業界交流，以及以商業為核心的活動。

網站： www.ipscongress.com

關於 Binghatti

Binghatti 是紮根於杜拜的房地產開發商，旗下住宅項目以別具一格的建築設計著稱。 公司積極與多個國際知名奢侈品牌合作，共同發展品牌住宅項目。

網站： www.binghatti.com

媒體聯絡人：

Marina Mounir William

marina.mounir@strategicinfinity.com