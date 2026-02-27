Bonduelle - Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

BONDUELLE
Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France
Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros
RCS DUNKERQUE 447 250 044
Villeneuve d’Ascq, le 27 février 2026
Communiqué de mise à disposition
du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 31 décembre 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.bonduelle.com, dans la rubrique « Investisseurs / Informations réglementées » (https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/).
