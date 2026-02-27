Bonduelle - Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044





Villeneuve d’Ascq, le 27 février 2026

Communiqué de mise à disposition

du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.bonduelle.com , dans la rubrique « Investisseurs / Informations réglementées » (https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/).

