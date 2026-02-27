Selskabsmeddelelse nr. 9 2026 Danske Bank

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Banks A/S

Danske Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 15.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

En fuldstændig elektronisk generalforsamling giver mulighed for at udvide kredsen af deltagere, herunder vores udenlandske investorer, og sikrer samtidig, at alle aktionærer kan udøve deres ret til at deltage i, stille spørgsmål og stemme på generalforsamlingen på samme vilkår.

Vedhæftet følger dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag.



Bestyrelsen i Danske Bank A/S

Kontaktperson: Stefan Kailay Wind, Head of Corporate Communications & Media Relations, tlf. +45 45 14 14 00

