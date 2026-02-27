ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

27.2.2026 KLO 11.05



Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2025 sekä palkitsemisraportti julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2025 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.orionpharma.com sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat-dokumentti sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysselvityksen (osana toimintakertomusta) sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (osana toimintakertomusta).

Tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Orionin kestävyysselvitys on laadittu eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) ja Suomen kirjanpitolain kestävyysraportointia koskevan luvun 7 vaatimusten mukaisesti. Kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on varmentanut raportin rajoitetun varmuuden tasolla. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysselvityksen (osana toimintakertomusta), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (osana toimintakertomusta), tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa https://www.orionpharma.com/yhtiokokous2026.

Orionin hallituksen vahvistama Palkitsemisraportti 2025 on julkaistu erillisenä raporttina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.orionpharma.com sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Mikko Kemppainen

General Counsel

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations

Puh. +358 10 426 2721



Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.

Liitteet