ICPO und UroTeragLATAM gehen strategische Partnerschaft ein, um Theranostik für urologische Krebserkrankungen in Lateinamerika zu fördern

Die Partnerschaft stärkt Bildung, Innovation und Patientenzugang durch die Kombination globaler Expertise mit regionaler Führungsrolle in der Präzisionsonkologie.

27. Februar 2026 – Wiesbaden, Deutschland und Miami, USA. Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die UroTeragLATAM Foundation haben während des WFNMB-Kongresses in Cartagena, Kolumbien, ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam die Ausbildung in der Theranostik über die ICPO Academy for Theranostics voranzutreiben, Forschung zu fördern und den Zugang von Patientinnen und Patienten zur Theranostik bei urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika zu verbessern. Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung der Präzisionsonkologie zu beschleunigen, indem die globale Theranostik-Expertise der ICPO mit der regionalen Führungsrolle von UroTeragLATAM in Bildung und multidisziplinärer Zusammenarbeit kombiniert wird. Gemeinsam werden die Stiftungen Innovation fördern, den Wissensaustausch intensivieren und die Weiterentwicklung von Theranostik-Zentren in der gesamten Region unterstützen.

Theranostik – ein sich rasch entwickelnder Ansatz, der diagnostische Bildgebung mit zielgerichteter Therapie unter Verwendung von Radiopharmazeutika kombiniert – stellt einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung dar. Die 2019 gegründete ICPO Foundation setzt sich dafür ein, den weltweiten Patientenzugang zur Theranostik durch ihr akkreditiertes ICPO Theranostics Center Network, Bildungsinitiativen, die Förderung von ICPO Research Grants sowie internationale Community-Building-Aktivitäten auszubauen. Die 2025 gegründete UroTeragLATAM Foundation engagiert sich für die Förderung von Bildung und Zusammenarbeit in der Theranostik bei urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika, mit der Vision, die führende Bildungsplattform für genitourinäre Theranostik in der Region zu werden.

„Lateinamerika entwickelt sich zu einer dynamischen Kraft in der Theranostik, und Partnerschaften wie die mit UroTeragLATAM sind entscheidend, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Durch die Zusammenarbeit mit einer regionalen, gleichzeitig krankheitsspezifischen Stiftung vernetzt ICPO nicht nur globales Know-how, sondern schafft auch nachhaltige Wege für Innovation, klinische Exzellenz und langfristige Wirkung in der Präzisionsonkologie – für bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten“, betonte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.

„Diese Partnerschaft geht über die Förderung der Theranostik in Lateinamerika hinaus – sie setzt einen neuen Maßstab für globale Zusammenarbeit. Durch die Zusammenführung starker regionaler Kompetenz und einer aktiven internationalen Organisation unterstützen und inspirieren ICPO und UroTeragLATAM auch andere Regionen, die den Zugang zur Präzisionsonkologie ausbauen möchten“, erklärte Dr. Danny Mena Cortes, Präsident von UroTeragLATAM.

Stärkung von Bildung und klinischer Exzellenz

UroTeragLATAM wird die ICPO Academy for Theranostics fördern und akademischen Teilnehmenden auf Basis der ICPO-Stipendienkriterien und verfügbarer Kapazitäten kostenfreien Zugang anbieten. Beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um die Expansion der ICPO Academy in den lateinamerikanischen Ländern zu unterstützen – unter anderem durch die Einbindung multidisziplinärer Expertinnen und Experten aus der Region bei der gemeinsamen Entwicklung relevanter Bildungsressourcen, der Ermöglichung lokaler Zertifizierungen und der Identifikation praxisnaher Trainingsmöglichkeiten.

Aufbau eines stärkeren Theranostik-Ökosystems

Das MoU sieht gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung von Kapazitäten und Infrastruktur für Theranostik in der gesamten LATAM-Region vor. UroTeragLATAM wird neue Kandidaten für ICPO-Theranostik-Zentren vorschlagen und sie ermutigen, sich um die Akkreditierung als ICPO Clinical Centers of Excellence zu bewerben. ICPO und UroTeragLATAM werden zudem bei wissenschaftlichen Initiativen und Advocacy-Aktivitäten zusammenarbeiten, um den Zugang von Patientinnen und Patienten zu innovativen Krebsbehandlungslösungen auf regionaler und lokaler Ebene sicherzustellen.

Förderung von Innovation und Forschung

Die Vereinbarung schafft zudem einen Rahmen für wissenschaftliche Zusammenarbeit. UroTeragLATAM wird Forschungsaktivitäten fördern und zur Einreichung von Förderanträgen aus der LATAM-Region ermutigen, während die ICPO Foundation die Vorschläge im Rahmen seiner etablierten wissenschaftlichen Begutachtungsprozesse prüfen wird. Gemeinsam wollen die Stiftungen aufstrebende Talente fördern und die Theranostik weltweit voranbringen.

Bildunterschrift:

Juan Davila, Partner Engagement & Fundraising Director, Dr. Marwa Hakkam, Accreditation and Center Director (beide ICPO Foundation) und Julian Rojas, Vorstandsmitglied UroTeragLATAM, Kolumbien.

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Bereich der Biowissenschaften gegründet wurde. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der Krebsbehandlung hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation dazu bei, Impulse für einen besseren Zugang für Patienten weltweit zu setzen, indem sie ein internationales Netzwerk von ICPO Theranostics Center of Excellence für aufbaut, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows, zertifizierter Ausbildung durch die ICPO Academy for Theranostics und der Standardisierung von Designs und Prozessen basiert, die weltweit eine optimale klinische Praxis für bessere Patientenergebnisse ermöglichen.

Mehr Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und zur ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy.

Medienkontakt ICPO Foundation

Susanne Simon, Head of Communication & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation, Telefon: +49 172 8666093, www.icpo.foundation

Über die UroTeragLATAM Foundation

Zu den Hauptaktivitäten der UroTeragLATAM Foundation gehören die Organisation und Durchführung von Bildungsformaten wie Konferenzen, Workshops und Symposien. Diese Veranstaltungen sind sorgfältig konzipiert, um Teilnehmenden aktuelle und praxisnahe Informationen auf Spanisch zu radiopharmazeutischen Therapien bei genitourinären onkologischen Erkrankungen zu vermitteln, mit besonderem Fokus auf deren klinische Anwendung in Lateinamerika. Darüber hinaus fördert die Organisation die professionelle Zusammenarbeit durch Networking-Möglichkeiten, Diskussionsforen und Plattformen, auf denen medizinisches Fachpersonal Erfahrungen, Wissen und Best Practices austauschen kann. UroTeragLATAM unterstützt zudem die kontinuierliche medizinische Fortbildung durch Online-Lernmodule, Forschungsressourcen und Lehrmaterialien, um sicherzustellen, dass Gesundheitsdienstleister stets über die neuesten Entwicklungen in der Theranostik informiert bleiben. Außerdem schafft UroTeragLATAM persönliche Austauschformate zur Diskussion neuer Evidenz in der GU-Theragnostik, unter anderem durch Kooperationen mit akademischen Aktivitäten sowie Fachgesellschaften aus Urologie, Onkologie, Nuklearmedizin und Medizinphysik und durch die Organisation von Symposien im Rahmen von Kongressen.

Medienkontakt UroTeragLATAM Foundation

Dr. Andrea Luna Mass

E-Mail: aluna@uroteraglatam.com

Website: uroteraglatam.com

