Baltic Horizon Fundi teade seoses käimasoleva pakkumisega

Baltic Horizon Capital AS kuulutas 17.veebruaril 2026 välja kuni 169 147 497 uue Baltic Horizon Fundi osaku pakkumise Baltic Horizon Fundi olemasolevatele investoritele, pakkumisperiood algas 23.veebruaril 2026.

Osadel olemasolevatel investoritel on olnud raskusi märkimiskorralduste esitamisega enda pangas. Baltic Horizon Capital AS tuletab meelde, et märkimisperiood kestab kuni 3. märtsini kell 16:00 ja julgustab olemasolevaid investoreid probleemide korral märkimisega võtma esimesel võimalusel otse ühendust fondivalitsejaga aadressil info@baltichorizon.com.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

