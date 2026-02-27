Bekaert bevestigt zijn voortrekkersrol in de bandenindustrie met ISCC PLUS-certificering voor staalkoord voor bandenversterking

Bekaert heeft een ISCC PLUS-certificering gekregen voor zijn staalkoord voor bandenversterking. De mijlpaal benadrukt Bekaerts inzet voor duurzaamheid, innovatie en samenwerking met bandenfabrikanten om de transitie naar materialen met een hoog gerecycleerd gehalte voor bandenversterking te versnellen.

De Bekaert Recycled Content Standard was eerder al een belangrijke maatstaf voor staalkoord in de sector en stelde leveranciers en klanten in staat om traceerbaarheidssystemen en duurzame praktijken in bandenversterking te implementeren. Dat pionierswerk droeg bij aan de beslissing van ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) om zijn certificeringskader uit te breiden naar staalproducten. Hoewel de Bekaert-standaard tijdens de overgangsperiode blijft gelden, biedt ISCC PLUS nu een wereldwijde erkende certificering die zorgt voor consistentie, transparantie en traceerbaarheid door de hele waardeketen.

Gestructureerd pad richting certificering

Tot voor kort viel staalkoord voor bandenversterking niet binnen het toepassingsgebied van ISSC, maar door de nauwe samenwerking tussen Bekaert, ISCC en TÜV NORD (als certificeringsinstantie) is er nu een gestructureerd certificeringstraject voor hieldraad en staalkoord voor banden.

Het certificeringsproces werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met TÜV NORD, dat een audit uitvoerde in de Bekaert-productiesite in Burgos, Spanje, als onderdeel van de pilootfase. De technische validatie van TÜV Nord maakt dat het ISCC PLUS-framework verder kan worden toegepast op staalproducten, wat de weg vrijmaakt voor bredere adoptie in de bandenindustrie.

Bekaert zet een nieuwe standaard voor gecertificeerde bandenversterking

De behaalde certificering zet Bekaert in een leidende positie bij het vormgeven van de toekomst van gecertificeerde bandenversterking, versnelt de adoptie in de hele industrie en bouwt aan gedeelde waarde met bandenfabrikanten. Voor bandenfabrikanten maakt het gebruik van ISCC PLUS-gecertificeerde materialen niet alleen geloofwaardige duurzaamheidsclaims mogelijk, het vermindert ook de complexiteit van meerdere certificeringen en ondersteunt hen om te voldoen aan alle evoluerende regelgevende en marktverplichtingen. Tegelijkertijd blijven klanten profiteren van Bekaerts betrouwbare en robuuste toeleveringsketen, die nu wordt versterkt met gecertificeerde grondstoffen.

Annie Xu, President Rubberversterking bij Bekaert: “De ISCC PLUS-certificering toont onze leidersrol aan in staal met een hoog recyclinggehalte voor bandenversterking. We zijn trots dat we samen met ISCC en TÜV NORD dit framework hebben kunnen ontwikkelen, zodat onze klanten voorop blijven lopen in duurzaamheid en regelgevende eisen.”

Een vertegenwoordiger van ISCC verklaarde: “We verwelkomen de succesvolle afronding van het certificeringsproces onder ISCC PLUS. Deze stap toont aan dat het ISCC framework kan worden toegepast op andere materiaalcategorieën, terwijl onze vastgelegde vereisten voor traceerbaarheid en verificatie behouden blijven.”

“De samenwerking met Bekaert en ISCC in de pilootfase was een belangrijke stap in het toepassen van de ISCC PLUS-principes op nieuwe materiaalcategorieën zoals staal. We zijn verheugd dat we met onze expertise hebben kunnen bijdragen aan dit proces en ervoor kunnen zorgen dat gecertificeerde traceerbaarheid en duurzaamheidsborging nu ook kunnen worden uitgebreid naar industriële materialen”, aldus Samir Beqqal, Head of Carbon Traceability Business Entity Sustainability TÜV NORD CERT.

Bijlage