Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

Tallinn

2025. aasta neljandas kvartalis viidi lõpule Uus-Kindrali arendusprojekti valge maja ehitustööd Tallinnas, Kristiine Citys.

Korterite ülevaatused ning notariaalsete asjaõiguslepingute allkirjastamine klientidega algasid novembris ning aasta lõpuks oli valges majas edukalt üle antud 39 korterit. Ülejäänud ostu-müügi eellepingutega kaetud korterite üleandmine on kavandatud 2026. aasta esimesse kvartalisse. Neljanda kvartali lõpuks, mil ehitustööd lõpetati, oli müügilepingutega kaetud ligikaudu 78% kõigist müüdavatest pindadest (m²).

Samal ajal jätkus ehitustegevus valge maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), kuhu rajatakse teine 7-korruseline, 90 korteriga eluhoone. Neljanda kvartali lõpu seisuga olid kõik aknad paigaldatud, vaheseinad peaaegu valmis ning peamised elektri- ja torutööd madalamatel korrustel valdavalt lõpetatud. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse–novembrisse.

Lisaks on Kristiine Citys aktiivselt ettevalmistamisel neli uut arendusprojekti, mille raames tegeletakse projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt. Kavandatavad arendused lisavad Kristiine Citysse ligikaudu 35 000 ruutmeetrit brutopinda, kuhu on planeeritud umbes 350 korterit, millest 95% on elamupinnad ja 5% äripinnad, tugevdades veelgi meie kohalolekut selles hästi arenenud linnapiirkonnas. Aruande avaldamise seisuga on Tondi 53 projektile (tuntud ka kui „Dunte“) väljastatud ehitusluba. Tondi tänaval paiknevas ajaloolises hoones arendatakse ligikaudu 160 korterit. Projekteerimistööd on aruande avaldamise hetkeks lõppjärgus ning plaanitakse lõpetada 2026. aasta veebruaris. Ülejäänud projektide ehituslubade väljastamist on oodata 2026 aasta kevadel.

2025. aasta neljanda kvartali lõpuks on Kalaranna Kvartalis ehitustegevus lõpetatud ning jätkub projekti aktiivne turundus ja müük. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks on müügilepingutega kaetud ligikaudu 64% kogu korterite mahust.

Riia

Riias jätkas Grupp Klīversala kvartali järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti – ehitustegevusega.

Ehitus algas 2025. aasta kolmandas kvartalis ning aruandeperioodi lõpuks oli projekt nulltsükli faasis. Terasest sulundsein oli paigaldatud ning ankurdatud, võimaldades kaevetööd lõpetada. Sõlmitud on lepingud monoliitbetoonitöödeks ning hoone maapealse osa monteeritavate raudbetoonelementide tootmiseks ja paigaldamiseks.

Neljandas kvartalis sõlmiti BluOr Bank’ga arenduslaenu leping, mille eeltingimused on täidetud ning projekti rahastamine on alanud.

Samaaegselt tegeleme aktiivselt turundus- ja müügitegevustega, et tõsta Klīversala kvartali atraktiivsust ning elavdada projekti müüki.

Vilnius

Neljandas kvartalis jõudis Vilniuses arendatava Šaltinių Namai Attico viimase etapi – City Villas’e ja ärihoone – ehitus lõppjärku ning on valmimas. 2025. aasta detsembris alustati asjaõiguslepingute sõlmimist ning esimeste korterite üleandmist klientidele. Ülejäänud eelmüügilepingutega kaetud korterite asjaõiguslepingute sõlmimine ja üleandmine on kavandatud 2026. aasta esimesele poolaastale.

Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval, mida arendatakse Borgo nime all, hõlmab ajaloolise, mäenõlval paikneva endise koolihoone ümberkujundamist eksklusiivseks elamuarenduseks. Projekti raames valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusluba on väljastatud ja ehitustööde algus on planeeritud 2026. aasta teises pooles.

Hotellindus

Hotelli kaheteistkümne kuu majandustulemused jäid küll veidi alla eelarve, ent aasta jooksul esines mitmeid perioode, mil tulemused paranesid võrreldes eelneva aastaga. Aasta lõpu poole langes täituvus nii turismiklientide kui ka äriklientide seas, peegeldades üldist turuolukorda eelkõige turismisektoris. Samal ajal näitas toitlustusteenuste tulu aastavõrdluses tagasihoidlikku kasvu.

Muud projektid

2025. aasta jooksul tegutsesid Grupi Itaalia üksused – Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ja Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII) – väljakutseid pakkuvas turuolukorras, mis peegeldab laiemat olukorda Itaalia kinnisvarasektoris. Perioodi jooksul püsis turuaktiivsus tagasihoidlik, mõjutades tehingumahtusid. Sellest hoolimata on PNP ärimudel – kinnisvara omandamine, mille puhul ostja saab omandiõiguse, samas kui müüja säilitab eluaegse kasutusõiguse – jätkuvalt tugev ning pälvib kasvavat huvi nii era- kui ka institutsionaalsete investorite seas.

Aasta jooksul keskendus PNP oma tegevusbaasi tugevdamisele ja partnerlussuhete arendamisele, näidates üles vastupidavust muutuvas keskkonnas. Kuigi turutingimused on endiselt ebakindlad, jälgib juhtkond arenguid tähelepanelikult ning usub, et tegevuskeskkonna järkjärguline stabiliseerumine võib tingimuste normaliseerudes toetada tulevast tehinguaktiivsust.

Kokkuvõte

2025. aasta kujunes Grupi jaoks edukaks ja kasumlikuks. Aastat iseloomustasid järjekindel tegutsemine, selge edasiminek ning positiivne areng kõigil meie turgudel. Meie meeskond keskendus kvaliteetsete projektide elluviimisele ja pikaajalise strateegia järjekindlale täitmisele, viies seatud eesmärgid konkreetsete tulemusteni ning tugevdades sellega Grupi tegevusvõimekust.

Tallinnas näitasid Kristiine City ehituse edenemine ja olulised planeerimisotsused selgelt, kuidas järjekindel töö ja pikaajaline vaade loovad püsivat väärtust. Riias jõudis Blue Marine’i arendus projekteerimisest ehitusfaasi, peegeldades meie praktilist lähenemist ning tugevat kontrolli nii kvaliteedi kui ka erialase pädevuse üle. Vilniuses saavutatud rekordilised müügihinnad kinnitasid tugevat turupositsiooni ja klientide usaldust meie brändi vastu.

Aastale tagasi vaadates olen eriti uhke kogu organisatsioonis üles näidatud professionaalsuse, pühendumuse ja ettevõtlikkuse üle. Tänu keskendunud ja tugevale meeskonnale, tugevale projektiportfellile ning toetavale turuolukorrale suutsime säilitada stabiilsuse ja saavutada jätkusuutliku kasvu. Meie senine töö on loonud kindla aluse edasiseks arenguks ning aasta jooksul saavutatud tulemused kinnitavad meie suutlikkust kasvada kasumlikult, säilitades seejuures distsipliini, loovuse ja selge sihi.

Soovin tänada kõiki meie kolleege, partnereid ja aktsionäre nende jätkuva usalduse ja pühendumuse eest. Iga samm edasi — olgu see suur või väike — tuleneb meie ühisest pühendumusest ja usust pikaajalisse visiooni.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

PEAMISED FINANTSNÄITAJAD

Grupi 2025. aasta kaheteistkümne kuu kogukäive oli 53,2 miljonit eurot (2024: 18,2 miljonit eurot) ning 2025. aasta neljanda kvartali kogukäive 18,9 miljonit eurot (2024. aasta neljandas kvartalis: 7,6 miljonit eurot).

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub eelkõige elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, mil sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu on kinnisvara müügist saadavad tulud tihedalt seotud ehitustsükli ning projektide valmimise ajastusega.

Tulu kinnisvara müügist kasvas 2025. aastal võrreldes eelmise aastaga seoses valminud korterite üleandmisega Tallinnas Kalaranna ja Uus‑Kindrali ning Vilniuses City Villas projektides.

2024. aasta müügitulu jäi madalamale tasemele, kuna Kalaranna kvartali korterite üleandmised algasid alles 2024. aasta detsembris ning suurema osa aastast piirduti peamiselt allesjäänud varude müügiga Lätis ja Leedus.

Grupi brutokasum ulatus 2025. aastal 18,8 miljoni euroni (2024: 5,4 miljonit eurot) ning 2025. aasta neljanda kvartali brutokasum 6,9 miljoni euroni (2024. aasta neljandas kvartalis: 2,6 miljonit eurot).

Ärikasum oli 2025. aastal 14,7 miljonit eurot (2024: 0,1 miljonit eurot). 2025. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 7,1 miljonit eurot (2024. aasta neljandas kvartalis: 1,9 miljonit eurot).

Grupi puhaskasum 2025. aasta kaheteistkümne kuu jooksul oli 12,0 miljonit eurot (2024: –3,9 miljonit eurot kahjum) ning 2025. aasta neljanda kvartali puhaskasum 6,0 miljonit eurot (2024. aasta neljandas kvartalis: 0,2 miljonit eurot).

Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta kaheteistkümne kuu jooksul positiivsed summas 10,8 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivse 10,4 miljoni euro suuruse rahavooga. Neljandas kvartalis olid rahavood positiivsed 4,0 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta neljanda kvartali negatiivse 0,4 miljoni euro suuruse rahavooga.

Aktsia puhasväärtus 31. detsembri 2025 seisuga oli 1,12 eurot (31. detsembril 2024:0,89 eurot).

PEAMISED TULEMUSNÄITAJAD

2025

12 kuud 2024

12 kuud 2025

IV kvartal 2024

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 53 162 18 158 18 897 7 554 Brutokasum (tuhat eurot) 18 795 5 423 6 861 2 567 Brutokasum, % 35% 30% 36% 34% Ärikasum (tuhat eurot) 14 733 123 7 065 1 854 Ärikasum, % 28% 1% 37% 25% Puhaskasum/ - kahjum (tuhat eurot) 12 041 -3 875 6 016 187 Puhaskasum/ - kahjum, % 23% -21% 32% 2% Kasum/ - kahjum aktsia kohta (eurot) 0,22 -0,06 0,11 0,01





31.12.2025 31.12.2024 Varad kokku (tuhat eurot) 124 490 118 758 Kohustused kokku (tuhat eurot) 61 163 67 537 Omakapital kokku (tuhat eurot) 63 327 51 221 Võla / omakapitali suhe * 0,97 1,32 Varade tootlus, % ** 10,1% -3,4% Omakapitali tootlus, % *** 21,0% -7,0% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,12 0,89



*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha 5 143 4 344 Lühiajalised nõuded 5 645 822 Ettemakstud kulud 287 422 Varud 57 503 56 951 Käibevara kokku 68 578 62 539 Põhivara Pikaajalised nõuded 324 317 Materiaalne põhivara 7 836 7 595 Kasutusõigusega varad 781 513 Kinnisvarainvesteeringud 43 516 44 210 Firmaväärtus 0 863 Immateriaalne põhivara 1 555 2 721 Põhivara kokku 54 012 56 219 Müügiootel varad 1 900 0 Müügiootel varad kokku 1 900 0 VARAD KOKKU 124 490 118 758 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 18 833 21 893 Ostjate ettemaksed 5 888 9 618 Lühiajalised võlad tarnijatele 5 447 5 600 Maksukohustused 2 562 833 Lühiajalised eraldised 116 24 Lühiajalised kohustused kokku 32 846 37 968 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 26 266 27 350 Muud pikaajalised kohustused 8 6 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 813 2 031 Pikaajalised eraldised 230 182 Pikaajalised kohustused kokku 28 317 29 569 KOHUSTUSED KOKKU 61 163 67 537 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 2 322 1 977 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 42 691 30 523 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 63 146 50 633 Mittekontrolliv osalus 181 588 OMAKAPITAL KOKKU 63 327 51 221 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 124 490 118 758



Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2025

12 kuud 2024

12 kuud 2025

IV kvartal 2024

IV kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 53 162 18 158 18 897 7 554 Müüdud toodete ja teenuste kulu -34 367 -12 735 -12 036 -4 987 Brutokasum 18 795 5 423 6 861 2 567 Turustuskulud -1 213 -1 136 -280 -363 Üldhalduskulud -5 659 -5 293 -1 434 -1 474 Muud äritulud 3 824 1 164 2 809 1 130 Muud ärikulud -1 014 -35 -891 -6 Ärikasum 14 733 123 7 065 1 854 Finantstulud 40 123 10 25 Finantskulud -2 615 -4 276 -701 -1 865 Kasum / -kahjum enne tulumaksu 12 158 -4 030 6 374 14 Tulumaks -117 155 -358 173 Perioodi puhaskasum / -kahjum 12 041 -3 875 6 016 187 Perioodi puhaskasumi/-kahjumi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 12 314 -3 675 6 022 337 Mittekontrolliv osalus -273 -200 -6 -150 Muu koondkasum Muudatused kinnisvara ümberhindluse reservis 345 -115 345 -115 Aruandeperioodi koondkasum kokku 12 386 -3 990 6 361 72 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 12 659 -3 675 6 022 337 Mittekontrolliv osalus -273 -200 -6 -150 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,22 -0,06 0,11 0,01



Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik

Finantsjuht

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

