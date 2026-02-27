Boralex et Six Nations of the Grand River Development Corporation mettent en service le plus grand projet de stockage d’énergie par batteries au Canada

HAGERSVILLE, Ontario, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et son partenaire, Six Nations of the Grand River Development Corporation (« SNGRDC »), annoncent la mise en service commerciale du parc de stockage d’énergie par batteries Hagersville, la plus grande installation de stockage par batteries en exploitation au Canada. Avec une capacité de 300 MW / 1 200 MWh, ce projet d’envergure représente une étape majeure dans la transition énergétique de l’Ontario et positionne SNGRDC et Boralex comme des leaders des solutions de stockage à grande échelle.

Codéveloppé par SNGRDC et Boralex, un partenariat de longue date dans le développement de projets d’énergie renouvelable, le projet Hagersville a récemment été reconnu comme « Projet canadien novateur d’énergie propre de l’année » par l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA), soulignant son impact et son excellence dans l’avancement des infrastructures énergétiques.

Tout au long de ce projet, Boralex et SNGRDC ont privilégié les occasions d’impliquer la communauté locale des Six Nations. En collaboration avec le partenaire de construction Borea, A6N General Partnership, majoritairement détenu par SNGRDC en partenariat avec Aecon, a été mobilisée pour réaliser des travaux civils clés sur le site – renforçant ainsi la participation locale et les retombées économiques au sein de la communauté.

Faits saillants

Acteurs clés de l’industrie : Hagersville est le plus grand site de stockage par batteries en exploitation au Canada, portant la capacité totale installée de Boralex à 380 MW / 1 520 MWh et celle de SNGRDC à 550 MW / 2 200 MWh. Le projet a récemment été reconnu comme « Projet canadien novateur d’énergie propre de l’année » par la CanREA, confirmant le rôle de Boralex et SNGRDC comme acteurs majeurs dans la mise en œuvre de solutions innovantes et d’envergure. Collaboration avec A6N, entreprise des Six Nations, pour la réalisation de travaux civils sur le site.

: Partenariats communautaires : Projet développé avec Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC). Soutient au comté de Haldimand via une entente de bénéfices communautaires.

: Technologie innovante : Capacité installée de 300 MW / 1 200 MWh, permettant jusqu’à quatre heures de livraison continue à pleine puissance au réseau. 334 unités Tesla Megapack 2XL – systèmes de batteries lithium-ion intégrés à l’échelle des services publics.

: Stabilisation et fiabilité du réseau ontarien : En tant qu’installation de stockage à grande échelle, Hagersville joue un rôle essentiel dans la stabilisation du réseau et l’intégration maximale des énergies renouvelables, en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande intermittente. Hagersville contribue à répondre aux besoins de capacité identifiés par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario et renforce la fiabilité globale du système.





:

La mise en service de ce site souligne l’engagement de SNGRDC et de Boralex à créer de la valeur sur le long-terme pour ses partenaires et actionnaires grâce à des solutions de stockage innovantes. En stabilisant le réseau et en favorisant une meilleure intégration des énergies renouvelables, SNGRDC and Boralex répondent à des besoins critiques du système électrique tout en soutenant une croissance durable.

Avec la mise en service de Hagersville et le lancement récent du site de stockage Sanjgon, la capacité totale de stockage opérationnelle de Boralex atteint désormais 380 MW / 1 520 MWh, faisant de Boralex le plus grand opérateur de stockage par batteries au Canada. Le projet Hagersville représente la deuxième installation de stockage d’énergie par batteries de SNGRDC à atteindre l’exploitation commerciale, tandis que quatre autres projets sont actuellement en développement. Avec une capacité totale de 1 GW de stockage, SNGRDC est le plus grand détenteur autochtone d’actifs de stockage par batteries en Amérique du Nord. D’autres projets de stockage sont en cours de développement en partenariat avec SNGRDC et Boralex, notamment le projet Oxford de 125 MW / 500 MWh, dont la construction devrait débuter prochainement.

Un événement officiel d’inauguration est prévu au printemps 2026, réunissant des membres de la communauté, des partenaires autochtones, des leaders politiques et des médias afin de célébrer la portée historique et symbolique de cette réalisation.

Citations

« SNGRDC est heureux de collaborer à nouveau avec Boralex sur un projet transformateur comme le parc de stockage d’énergie par batteries de Hagersville. Ce projet consolide notre portefeuille de stockage d’énergie par batteries en pleine expansion et renforce encore davantage le rôle de SNGRDC en tant que leader dans ce domaine. Il a permis de créer des opportunités d’emploi pour les membres de la bande des Six Nations par l’intermédiaire d’A6N pendant la phase de construction, tout en générant des économies pour les consommateurs ontariens et en offrant des avantages environnementaux significatifs, en cohérence avec notre engagement envers la gestion responsable de l’environnement. »

Matt Jamieson, président-directeur général, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« Le parc de stockage d’énergie par batteries Hagersville illustre la valeur de la participation autochtone dans le secteur des énergies renouvelables. Six Nations of the Grand River est fier d’avoir été un partenaire clé dans le développement de ce projet visant à renforcer le réseau énergétique. La Six Nations of the Grand River Development Corporation est engagée dans des opportunités d’investissement stratégique favorisant l’autonomie économique de notre communauté, et nous nous réjouissons des perspectives futures. »

Sherri-Lyn Hill, Cheffe élue des Six Nations of the Grand River

« Le parc de stockage d’énergie par batteries Hagersville est un projet façonné par les voix du comté de Haldimand. Dès le départ, nous avons constaté un engagement fort à écouter et à travailler avec notre communauté afin que ce développement reflète les priorités locales. Le résultat : une solution énergétique qui renforce non seulement le réseau ontarien, mais qui respecte aussi le caractère et les besoins de notre région. Nous sommes fiers de célébrer cette étape aux côtés de Boralex et de Six Nations of the Grand River Development Corporation, partenaires dans la construction d’un avenir plus propre et plus résilient pour Haldimand. »

Shelley Bentley, mairesse du comté de Haldimand

« Le parc de stockage d’énergie par batteries de Hagersville s’appuiera sur un historique de projets de stockage d’énergie rentables réalisés dans le cadre des appels d’offres concurrentiels de l’Independent Electricity System Operator (IESO). Notre collaboration continue avec les communautés autochtones, les municipalités, le gouvernement et des partenaires de projet tels que la Six Nations of the Grand River Development Corporation et Boralex permet de mettre en place de nouvelles ressources électriques en Ontario afin de maintenir la fiabilité et l’accessibilité du réseau provincial, soutenant ainsi la croissance économique. »

Lesley Gallinger, présidente et chef de la direction, Independent Electricity System Operator

« Félicitations à Boralex pour la mise en service du parc de stockage d’énergie par batteries Hagersville. Ce projet renforce le réseau énergétique de l’Ontario, mais reflète également la puissance de la collaboration entre les leaders de l’industrie et les communautés autochtones. J’ai hâte de constater les retombées économiques et environnementales que ce projet apportera. »

Bobbi Ann Brady, députée provinciale pour Haldimand–Norfolk

« La mise en service du parc de Hagersville marque un moment clé dans notre plan stratégique 2030. Elle démontre notre capacité à livrer des infrastructures transformantes qui soutiennent la fiabilité du réseau et accélèrent le déploiement des énergies renouvelables en Amérique du Nord au rythme que la croissance économique, l’indépendante énergétique et la décarbonation exigent. Ce projet illustre comment l’innovation et des partenariats solides peuvent créer de la valeur durablement pour les communautés et les actionnaires. »

Patrick Decostre, président et chef de la direction, Boralex

« Hagersville est un exemple puissant de ce que nous pouvons accomplir lorsque des partenariats solides stimulent l’innovation. Ce projet reflète non seulement l’excellence technique, mais aussi une collaboration significative avec des partenaires autochtones et des entreprises locales, comme A6N, dont la participation a contribué à la réalisation de cette étape importante. Ensemble, nous avons établi une nouvelle référence pour la transition énergétique et la sécurité du réseau — une référence qui crée une valeur durable pour les communautés et accélère l’accès à l’énergie renouvelable pour tous. »

Robin Deveaux, premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord

À propos de Six Nations of the Grand River Development Corporation

Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 28 projets énergétiques et de nombreuses opportunités de développement économique sur le territoire des Six Nations et aux alentours. Le portefeuille énergétique actuel de SNGRDC représente une capacité de 2,5 GW grâce à sa participation directe ou indirecte dans cinq projets de stockage par batteries, sept projets solaires et quatorze projets éoliens. SNGRDC est situé sur la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 100 personnes par l’intermédiaire de Nation Enterprise ou dans le cadre de l’administration de projets d’intérêts économiques.

Pour en savoir plus, visitez sndevcorp.ca.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 303 MW au 30 septembre 2025. Depuis cette date, la Société a mis en service un nouveau parc éolien d’une capacité de 100 MW, portant ainsi la puissance installée totale à 3 403 MW à ce jour. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.ca. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

