Neinor registra 122M€ de beneficio neto en 2025 tras ejecutar la mayor operación de M&A en residencial español de la última década

MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (“Neinor”) cerró el ejercicio 2025 con resultados operativos y financieros destacados. Durante 2025, y excluyendo el impacto de la adquisición del 79,2 % de AEDAS, Neinor ha escriturado un total de 2.901 viviendas, de las cuales 1.891 corresponden al portafolio de propiedad integra y 1.010 al negocio de Asset Management. Los ingresos totales para 2025 alcanzaron 697 M€.

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, comentó: “Este ha sido un año transformacional para Neinor. Superamos nuestras metas operativas, fortalecimos nuestro balance y cerramos la mayor transacción residencial en España de la última década, consolidando al líder nacional indiscutible. En un momento en que los mercados se están redefiniendo por la IA y los cambios tecnológicos, los inversores buscan activos reales resilientes que generen ingresos. La vivienda en España se sitúa en la intersección de una demanda estructural y una oferta limitada. Con escala, visibilidad y ejecución disciplinada, Neinor está construyendo una plataforma diseñada para liderar este ciclo y generar valor sostenible para los accionistas”.

Jordi Argemí, CEO adjunto y CFO de Neinor Homes, señaló: "El año 2025 demuestra la solidez financiera y la escalabilidad de nuestra plataforma. Alcanzamos la parte superior de nuestras previsiones y ampliamos nuestro banco de suelo a 38.000 unidades. La adquisición de AEDAS aporta un impacto material positivo, mejorando la visibilidad de los beneficios, el crecimiento y nuestra capacidad de dividendos, todo ello manteniendo un apalancamiento disciplinado dentro de nuestro rango objetivo. Nuestro enfoque sigue siendo claro: asignación de capital, solidez del balance y retornos sostenibles para los accionistas”.

* Para el comunicado regulatorio completo, consulte la página web de Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

