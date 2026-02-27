Neinor enregistre un bénéfice net de 122 millions d’euros pour l’exercice 2025 après avoir conclu la plus grande opération de fusion-acquisition dans le secteur immobilier résidentiel espagnol ces dix dernières années

MADRID, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (« Neinor ») a clôturé l’exercice 2025 en affichant des résultats d’exploitation et financiers exemplaires. Au cours de l’exercice 2025, et abstraction faite de son acquisition de 79,2 % des parts du groupe AEDAS, Neinor a notarié un total de 2 901 logements, dont 1 891 relevaient de son portefeuille en propriété exclusive et 1 010 de son activité de gestion d’actifs. Son chiffre d’affaires total pour l’année 2025 s’est hissé à 697 millions d’euros.

Borja García-Egotxeaga, PDG de Neinor Homes, a déclaré : « Cette année a été marquée par une transformation profonde pour Neinor. Nous avons surpassé nos objectifs en termes d’exploitation, raffermi notre assise financière et conclu la plus importante transaction immobilière résidentielle en Espagne de ces dix dernières années, devenant ainsi le leader incontesté du marché national. Dans un contexte où les marchés sont bouleversés par l’intelligence artificielle et les évolutions technologiques, les investisseurs recherchent des actifs réels résilients et générateurs de revenus. Le marché immobilier espagnol se trouve à la croisée d’une demande structurelle et d’une offre limitée. Grâce à son envergure, sa visibilité et son exécution méthodique, Neinor met en place une plateforme conçue pour tirer parti de ce contexte et créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. »

Jordi Argemí, Directeur général adjoint et Directeur financier de Neinor Homes, a indiqué : « L’année 2025 témoigne de la solidité financière et de l’évolutivité de notre plateforme. Nous avons atteint le haut de la fourchette prévisionnelle et élargi notre réserve foncière à 38 000 lots. L’acquisition d’AEDAS génère une plus-value significative : elle renforce la visibilité des bénéfices, la croissance et notre capacité à verser des dividendes, tout en maintenant un effet de levier maîtrisé dans notre marge cible. Notre stratégie demeure inchangée : nous continuons à privilégier la répartition du capital, la solidité financière et la rentabilité durable pour les actionnaires. »

* Pour consulter l’annonce réglementaire complète, veuillez vous reporter au site Internet de Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

