Neinor רשמה רווח נקי של 122 מיליון אירו בשנת הכספים 2025 לאחר ביצוע המיזוגים והרכישות הגדולים ביותר בתחום המגורים בספרד בעשור האחרון

Neinor Homes (Neinor) סיימה את שנת הכספים 2025 עם תוצאות תפעוליות ופיננסיות יוצאות דופן. במהלך שנת הכספים 25, ובניכוי ההשפעה של רכישת 79.2% ממניות AEDAS, Neinor קיבלה אישור נוטריוני עבור 2,901 יחידות דיור, מתוכן 1,891 שייכות לפורטפוליו הבעלות המלאה ו-1,010 עבור עסקי ניהול הנכסים. סך ההכנסות לשנת 2025 הגיע ל-697 מיליון אירו.

בורחה גרסיה-אגוטשאגה (Borja García-Egotxeaga), מנכ"ל Neinor Homes, אמר: " זו הייתה שנה פורצת דרך עבור Neinor. הצגנו תוצאות תפעוליות מעל מצופה, חיזקנו את המאזן שלנו וסגרנו את עסקת המגורים הגדולה ביותר בספרד מזה למעלה מעשור, ויצרנו את אלופת המדינה הבלתי מעורערת. בתקופה שבה שווקים עוברים עיצוב מחדש על ידי בינה מלאכותית ושינוי טכנולוגי, משקיעים מחפשים נכסים ריאליים עמידים ומייצרים הכנסה. הדיור הספרדי נמצא בצומת של ביקוש מבני והיצע מוגבל. עם קנה מידה, נראות וביצוע ממושמע, Neinor בונה פלטפורמה שנועדה להוביל את המחזור הזה וליצור ערך לבעלי המניות לטווח ארוך".

ג'ורדי ארגמי (Jordi Argemí), סגן מנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של Neinor Homes, אמר: "שנת 2025 מדגימה את החוסן הפיננסי ואת יכולת ההתרחבות של הפלטפורמה שלנו. עמדנו בקצה העליון של התחזיות והרחבנו את מאגר הקרקעות שלנו ל-38,000 יחידות. רכישת AEDAS תורמת באופן מהותי - משפרת את נראות הרווחים, הצמיחה ויכולת הדיבידנד שלנו, והכל תוך שמירה על מינוף ממושמע בטווח היעד שלנו. המיקוד שלנו נותר ברור: הקצאת הון, חוזק המאזן ותשואות ברות קיימא לבעלי המניות".

* להודעה הרגולטורית המלאה יש לעיין בדף האינטרנט של Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

