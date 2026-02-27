Neinor, 지난 10년간 스페인 주거용 부문 최대 규모 M&A 실행 후 FY25 순이익 1억2,200만 유로 기록

마드리드, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes(“Neinor”)는 2025 회계연도(FY25)를 우수한 운영 및 재무 성과로 마무리했다. FY25 동안 AEDAS 지분 79.2% 인수에 따른 영향을 제외하고, Neinor는 총 2,901가구의 주택을 공증 완료했으며, 이 중 1,891가구는 완전 소유 포트폴리오에 해당하고 1,010가구는 자산 관리 사업 부문에 해당한다. 2025년 총 매출은 6억9,700만 유로를 기록했다.

Neinor Homes의 최고경영자(CEO) 보르하 가르시아-에고체아가(Borja García-Egotxeaga)는 “이번 해는 Neinor에 있어 전환점이 된 해였다. 우리는 운영 성과에서 기대를 뛰어넘었고, 재무구조를 강화했으며, 지난 10여 년간 스페인에서 가장 큰 규모의 주거용 거래를 성사시켜 명실상부한 전국 대표 기업으로 자리매김했다”고 말했다. 그는 이어 “AI와 기술 변화로 시장이 재편되는 시기에 투자자들은 안정적이고 지속적인 수익을 창출하는 실물 자산을 찾고 있다. 스페인 주택 시장은 구조적인 수요와 제한된 공급이 맞물린 지점에 있다”며 “Neinor는 규모, 가시성, 그리고 규율 있는 실행력을 바탕으로 이번 시장 사이클을 선도하고 장기적인 주주 가치를 창출할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있다”고 밝혔다.

Neinor Homes의 부최고경영자(Deputy CEO) 겸 최고재무책임자(CFO) 조르디 아르헤미(Jordi Argemí)는 “2025년은 우리 플랫폼의 재무적 견고성과 확장성을 입증한 해였다. 우리는 제시한 가이던스의 상단 수준에서 목표를 달성했으며, 토지 보유 규모를 3만8,000가구로 확대했다”고 말했다. 그는 이어 “AEDAS 인수는 수익 가시성과 성장성, 배당 여력을 크게 강화하는 긍정적인 효과를 가져왔으며, 동시에 목표 범위 내에서 재무 레버리지를 규율 있게 유지했다”며 “우리의 핵심 목표는 자본 배분의 효율성, 재무구조의 안정성, 그리고 지속 가능한 주주 수익 창출에 있다”고 밝혔다.

* 전체 규제 공시는 Neinor의 웹사이트 (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/)에서 확인할 수 있다.

추가 정보:

NEINOR HOMES

Investor Relations Department

investor.relations@neinorhomes.com