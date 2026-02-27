Neinor mencatatkan Pendapatan Bersih FY25 sebanyak €122 juta selepas melaksanakan urus niaga M&A terbesar dalam sektor kediaman Sepanyol sepanjang dekad lalu

MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (“Neinor”) menutup Tahun Kewangan 2025 (FY25) dengan prestasi operasi dan kewangan yang cemerlang. Sepanjang FY25 dan tanpa mengambil kira kesan daripada pemerolehan 79.2% pegangan dalam AEDAS, Neinor telah memuktamatkan secara notari sejumlah 2,901 unit perumahan, yang mana 1,891 adalah daripada portfolio milikan penuh dan 1,010 daripada perniagaan Pengurusan Aset. Jumlah hasil bagi tahun 2025 mencecah €697 juta.

Borja García-Egotxeaga, Ketua Pegawai Eksekutif Neinor Homes, mengulas: “Tahun ini merupakan tahun transformasi bagi Neinor. Kami telah mencatat prestasi operasi yang lebih baik, mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat dan menutup transaksi kediaman terbesar di Sepanyol dalam tempoh lebih sedekad, sekali gus mewujudkan peneraju nasional yang tidak boleh dipertikaikan. Pada ketika pasaran sedang dibentuk semula oleh AI dan perubahan teknologi, para pelabur mencari aset sebenar yang berdaya tahan serta mampu menjana pendapatan. Perumahan Sepanyol berada di persimpangan antara permintaan struktur dan bekalan terhad. Dengan skala, keterlihatan dan disiplin pelaksanaan, Neinor sedang membina sebuah platform untuk memimpin kitaran ini dan mencipta nilai jangka panjang kepada pemegang saham.”

Jordi Argemí, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Neinor Homes, berkata: “Tahun 2025 membuktikan kekuatan kewangan dan kebolehlaksanaan platform kami. Syarikat telah mencapai penghantaran pada tahap tertinggi panduan dan berjaya mengembangkan bank tanah kepada 38,000 unit. Pengambilalihan AEDAS memberikan nilai tambah yang ketara — mempertingkatkan keterlihatan pendapatan, pertumbuhan serta kapasiti dividen, sambil mengekalkan leveraj yang berdisiplin dalam julat sasaran kami. Fokus kami kekal jelas: peruntukan modal, kekuatan kunci kira-kira dan pulangan mampan kepada pemegang saham.”

Untuk pengumuman penuh yang dikawal selia, sila rujuk laman web Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

