Neinor registra lucro líquido de € 122 milhões no AF25 após executar o maior M&A em residencial espanhol da última década

MADRI, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Neinor Homes (“Neinor”) encerrou o AF25 com destaques nos resultados operacionais e financeiros. Durante o AF25, mas excluindo o impacto da aquisição de uma participação de 79,2% na AEDAS, a Neinor registrou um total de 2.901 unidades habitacionais, das quais 1.891 correspondem ao portfólio integralmente detido e 1.010 ao negócio de Gestão de Ativos. A receita total de 2025 atingiu € 697 milhões.

Borja García-Egotxeaga, CEO da Neinor Homes, comentou: “Este foi um ano transformador para a Neinor. Tivemos um desempenho operacional superior, fortalecemos nosso balanço patrimonial e finalizamos a maior transação residencial na Espanha em mais de uma década, sendo incontestavelmente o campeão nacional. Em um momento em que os mercados estão sendo transformados pela IA e pelas mudanças tecnológicas, os investidores estão buscando ativos reais resilientes e geradores de renda. O mercado imobiliário espanhol está entre a procura estrutural e a oferta limitada. Com escala, visibilidade e execução disciplinada, a Neinor está criando uma plataforma projetada para liderar esse ciclo e criar valor para os acionistas a longo prazo.”

Jordi Argemí, Vice-CEO e CFO da Neinor Homes, disse: “O ano de 2025 é um exemplo da solidez financeira e da escalabilidade da nossa plataforma. Atingimos a meta mais otimista e ampliamos nosso banco de terrenos para 38.000 unidades. A aquisição da AEDAS é significativamente positiva, pois aumenta a visibilidade dos lucros, o crescimento e a nossa capacidade de gerar dividendos, além de manter uma alavancagem disciplinada dentro da nossa meta. Nosso foco permanece claro: alocação de capital, força do balanço patrimonial e retornos sustentáveis para os acionistas.”

* Para obter o comunicado regulatório completo, consulte o site da Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

