Neinor 在完成西班牙住宅市场近十年来规模最大的并购交易后，于 2025 财年录得 1.22 亿欧元净利润

马德里, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes（简称“Neinor”）2025 财年运营与财务业绩表现亮眼。 2025 财年中，若剔除收购 AEDAS 79.2% 股权的影响，Neinor 共完成 2,901 套住宅的公证交易，其中 1,891 套来自全资持有的资产组合，1,010 套来自资产管理业务。 2025 年全年总收入达 6.97 亿欧元。

Neinor Homes 首席执行官 Borja García-Egotxeaga 表示：“对 Neinor 而言，这是变革性的一年。 我们在运营层面表现出色，巩固了资产负债表，并完成了西班牙十余年来规模最大的住宅交易，从而确立了无可争议的行业领军地位。 在 AI 与技术变革重塑市场的当下，投资者正在寻求具备韧性、能够产生收益的实物资产。 西班牙住宅市场正面临结构性需求与供应受限的双重困境。 凭借规模优势、行业影响力以及严谨的执行力，Neinor 正在构建一个旨在引领本轮周期并创造长期股东价值的平台。”

Neinor Homes 副首席执行官兼首席财务官 Jordi Argemí 表示：“2025 年展现了我们平台的财务实力与可扩展性。我们实现了业绩指引的上限目标，并将土地储备扩大至 38,000 套。 收购 AEDAS 具有显著的增值效应——在维持目标区间内的审慎杠杆率水平的同时，提升盈利可见性、增长潜力及股息支付能力。 我们的战略重心始终明确：资本配置、资产负债表的稳健性，以及可持续的股东回报。”

*完整监管公告请参阅 Neinor 官网 (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/)。

