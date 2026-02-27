Neinor 完成西班牙過去十年最大住宅項目併購，2025 財年淨收入達 1.22 億歐元

馬德里, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (「Neinor」) 公佈 2025 財年業績，營運及財務表現雙雙創下矚目佳績。 回望 2025 財年，撇除收購 AEDAS 79.2% 權益所帶來的影響，Neinor 年內共完成 2,901 個住宅單位的公證程序，當中 1,891 個來自集團全資擁有的項目，其餘 1,010 個則來自資產管理業務。 2025 年總收入達 6.97 億歐元。

Neinor Homes 行政總裁 Borja García-Egotxeaga 稱：「今年是 Neinor 的變革之年。 我們營運表現超卓，資產負債表更見穩健，促成了西班牙逾十年來最大規模的住宅物業交易，奠定無庸置疑的行業領導地位。 面對人工智能 (AI) 及科技變革重塑市場格局，投資者紛紛尋求抗跌力強且能創造收益的實體資產。 西班牙住宅市場正處於結構性需求強勁而供應緊絀的交界點。 Neinor 具備龐大規模、清晰願景及嚴謹執行力，銳意構建能夠駕馭市場週期、為股東締造長期價值的卓越平台。

Neinor Homes 副行政總裁兼財務總監 Jordi Argemí 說：「2025 年的業績充分展示我們平台的雄厚財力及巨大增長潛能。 我們的業績達到全年目標的上限，同時土地儲備亦擴充至 38,000 個住宅單位。 收購 AEDAS 帶來顯著的增值效應，不僅使盈利前景更加明朗，提升增長動力及派息能力，亦將財務槓桿嚴控在目標範圍內，確保嚴守紀律。 我們未來的策略重點清晰：專注資本配置、維持穩健的資產負債表，以及締造可持續的股東回報。」

