OPROEPING TOT DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM SE VAN 31 MAART 2026

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap Econocom Group SE, met maatschappelijke zetel te Marsplein 5 te 1050 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.646.816 (de "Vennootschap"), die zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2026 om 14 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap. De gewone algemene vergadering zal worden gevolgd door een buitengewone algemene vergadering (samen de "Vergaderingen").

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2025.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2025.

Voorstel tot besluit :

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2025.

Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit :

Voorstel om de winst van het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025, ten bedrage van 9.125.415,39 euro, volledig toe te wijzen aan het overgedragen resultaat.

Kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit :

Voorstel om de bestuurders kwijting te verlenen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Decharge verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit :

Voorstel om de commissaris kwijting te verlenen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit :

Voorstel tot goedkeuring van remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

AGENDA EN VOORSTELLEN VOOR BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een bedrag van 0,05 euro per aandeel.

Voorstel van besluit :

Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,05 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de BAV van 30 november 2021 om maximum 88.000.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven.

Voorstel van besluit :

De Raad van Bestuur is gemachtigd om maximum 88.000.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een prijs die niet lager is dan € 1 per aandeel en niet hoger dan € 10 per aandeel. De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2026. Deze machtiging heeft eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar dochtervennootschappen. De Raad van Bestuur is bevoegd om, overeenkomstig artikel 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten hoogste 88.000.000 van eigen aandelen van de Vennootschap in pand te geven. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2026.

Deze machtiging vervangt de vorige machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2021 werd verleend.

Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur door de BAV van 22 juni 2023 om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil in geval van een dreigend ernstig nadeel.

Voorstel tot besluit :

Wijziging van artikel 12 van de statuten om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen voor een periode van drie jaar om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Wijziging van artikel 12 van de statuten.

Voorstel tot besluit :

Het nieuwe artikel 12 luidt nu als volgt:

"ARTIKEL 12 – VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en maximale tegenwaarden.

De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2026.

De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.

Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders.”.

Volmachten.

Voorstel tot besluit :

Voorstel om bevoegdheden te delegeren, (i) met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande resolutie, en (ii) aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de verschillende formaliteiten.

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om de vergaderingen van 31 maart 2026 bij te wonen, worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan de artikelen 28 en 29 van de statuten van de Vennootschap en aan de volgende formaliteiten.

Indien het vereiste quorum overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet wordt bereikt tijdens de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2026, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op 30 april 2026 om 14 uur (Belgische tijd), die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering, ongeacht het deel van het kapitaal dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.

Registratiedatum

De registratiedatum is 17 maart 2026 om 24 uur (Belgische tijd). Alleen personen die op die datum en dat tijdstip als aandeelhouder zijn geregistreerd, mogen op de vergaderingen stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder op de dag van de vergaderingen in bezit heeft.

Houders van aandelen op naam moeten op 17 maart 2026 om 24 uur (Belgische tijd) in het register van aandelen op naam van de Vennootschap zijn ingeschreven.

Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 17 maart 2026 om 24.00 uur (Belgische tijd) als aandeelhouder zijn geregistreerd in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van Euroclear Belgium.

Voornemen om deel te nemen aan de vergaderingen

Aandeelhouders dienen de raad van bestuur uiterlijk op 25 maart 2026 per e-mail aan generalsecretariat@econocom.com – of voor houders van gedematerialiseerde aandelen naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com – of per aangetekende brief op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de vergaderingen, het aantal aandelen te vermelden waarvoor zij willen stemmen, en, voor houders van gedematerialiseerde aandelen, het bewijs van hun inschrijving als aandeelhouder op de registratiedatum voorleggen.

Om de vergaderingen bij te wonen, moeten aandeelhouders en gevolmachtigden, naast de in de vorige paragraaf genoemde formaliteiten, uiterlijk onmiddellijk voor aanvang van de vergadering hun identiteit en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigingsbevoegdheid aantonen.

Stemmen bij volmacht of per brief

Aandeelhouders kunnen hun stemrecht vóór de vergaderingen uitoefenen door (i) op afstand per brief te stemmen of (ii) een volmacht te verlenen aan een door de raad van bestuur aangewezen persoon.

In geval van stemming bij volmacht is de gevolmachtigde van rechtswege:

wat de gewone algemene vergadering betreft: een vertegenwoordiger van de Vennootschap (of een van haar dochterondernemingen), die daartoe zal worden aangewezen; wat betreft de buitengewone algemene vergadering: een vertegenwoordiger van het kantoor van de notaris die de akte opmaakt.



Deze gevolmachtigde zal dit stemrecht uitoefenen in overeenstemming met de steminstructies die in de volmacht zijn opgenomen.

Hiervoor moeten de door de Vennootschap goedgekeurde formulieren voor stemming bij volmacht en stemming per brief worden gebruikt. Deze kunnen worden gedownload op de website https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales .

Naast de bovengenoemde formaliteiten dienen aandeelhouders de naar behoren ingevulde en ondertekende volmachten of formulieren voor stemmen per brief uiterlijk op 25 maart 2026 te sturen naar het e-mailadres generalsecretariat@econocom.com – of voor houders van gedematerialiseerde aandelen naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com .

Aandeelhouders worden verzocht om een gescande of gefotografeerde kopie van de volmachtformulieren en de formulieren voor stemmen per brief per e-mail te versturen en de originelen later per post naar de zetel van de Vennootschap te sturen.

Er wordt bovendien aan herinnerd dat de volmachtformulieren en de formulieren voor stemming per brief ook kunnen worden ondertekend met een elektronische handtekening, zoals bepaald in artikel 7:143 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Nieuwe agendapunten, voorstellen tot besluit en recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die ten minste 3% van het kapitaal bezitten en die nieuwe agendapunten willen laten opnemen of voorstellen voor besluiten willen indienen, moeten, naast de bovengenoemde formaliteiten, op de datum van hun verzoek het bewijs leveren dat zij het vereiste deel van het kapitaal bezitten en hun verzoek uiterlijk op 9 maart 2026 naar het e-mailadres generalsecretariat@econocom.com sturen.

In voorkomend geval zal/zullen de gewijzigde agenda('s) uiterlijk op 16 maart 2026 worden gepubliceerd.

Aandeelhouders die voorafgaand aan de vergaderingen vragen willen stellen en die aan de bovengenoemde formaliteiten hebben voldaan, worden verzocht deze uiterlijk op 25 maart 2026 in te dienen, bij voorkeur via e-mail naar generalsecretariat@econocom.com of per post naar het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem.

Houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

Houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap kunnen de Vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. Hiertoe dienen zij de raad van bestuur uiterlijk op 25 maart 2026 per e-mail op het adres generalsecretariat@econocom.com op de hoogte te stellen van hun voornemen om aan de Vergaderingen deel te nemen.

Documentatie

De documentatie die aan de vergaderingen zal worden voorgelegd, de agenda's, eventueel gewijzigd, de formulieren voor stemming bij volmacht en stemming per brief, eventueel gewijzigd, zijn beschikbaar vanaf de publicatie van deze oproeping op de website van de Vennootschap (https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) en op de zetel van de Vennootschap.

De bovengenoemde formaliteiten en de instructies op de website van de Vennootschap en op de formulieren voor stemming per brief en volmacht moeten strikt worden nageleefd.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur