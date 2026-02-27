luokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.02.2026 KLO 15.10, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (vuonna 2025 seitsemän jäsentä).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.omasp.com.

OmaSp:n hallituksen uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Eeva Ahdekiveä ja Jens Jenseniä. Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksiin.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista uusista hallituksen jäsenistä:

EEVA AHDEKIVI

DBA, KTM Eeva Ahdekivi (synt. 1966) on sijoitusammattilainen ja hallitusjäsen. Ahdekivi on toiminut muun muassa investointipankkiirina, varainhoitajana Pohjola Varainhoidossa, sijoitusjohtajana Solidiumissa sekä Hartwall Capitalin toimitusjohtajana. Ahdekivi on LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan varapuheenjohtaja, Tekir Oy:n advisory boardin jäsen sekä Sibelius-Akatemian Tukisäätiön ja Helsingin Kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallitusten jäsen.

JENS JENSEN

KTM Jens Jensen (synt. 1973) on Suvia Group Oy:n toimitusjohtaja. Jensenillä on pitkä kokemus palvelu- ja vakuutusliitännäisten toimintojen johtamisesta. Hän on toiminut aikaisemmin Suomen Terveystalo Oy:n yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana sekä sitä ennen johtotehtävissä If Vahinkovakuutusyhtiössä, Aktiassa ja MeritaNordbankenissa. Jensen on Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolagin hallituksen jäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus OmaSp:n hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 85 000 euroa

hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa

muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan erillinen vuosipalkkio seuraavasti:

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa

Riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti:

hallituksen kokous 1 000 euroa

valiokunnan kokous 1 000 euroa

hallituksen tai valiokunnan sähköpostikokous 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 25 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen jäsen pitää vuosipalkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, ellei luovutukseen ole pakottavaa syytä.

Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

OmaSp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Raimo Härmä (Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä), jäseninä toimivat Ari Lamminmäki (Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jouni Niuro (Liedon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Aino Lamminmäki (Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Simo Haarajärvi (Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa.

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, puh. 044 363 7063

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. 040 750 0093

