Boralex annonce la nomination de Philippe Bonin en tant que chef de la direction financière

MONTRÉAL, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la nomination de Philippe Bonin au poste de premier vice-président et chef de la direction financière, à compter du 16 mars 2026. À ce titre, M. Bonin mettra toute son expérience à contribution pour mener à terme l’exécution du Plan stratégique 2030.

La nomination de M. Bonin fait suite à un processus de sélection rigoureux. Stéphane Milot, qui a assuré l’intérim au poste de chef de la direction financière, retrouvera sa fonction de vice-président, relations avec les investisseurs et planification et analyse financière. En plus de collaborer étroitement pour assurer une transition ordonnée, MM. Milot et Bonin feront équipe pour faire progresser la fonction finance et mobiliser l’ensemble des leviers financiers nécessaires au succès de l’entreprise.

« C’est avec un grand plaisir que j’accueille Philippe dans notre organisation, alors que Boralex est dans une nouvelle phase d’expansion. Philippe est doté d’une vaste expérience au sein d’importantes entreprises de secteurs variés, tant à forte intensité capitalistique qu’orientées vers la croissance, et d’une expertise hautement complémentaire à celle de notre équipe de direction. Je suis convaincu qu’il apportera un nouvel élan à notre essor et qu’il apportera une contribution importante dès maintenant pour rencontrer nos objectifs stratégiques et livrer nos projets majeurs », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Je tiens à reconnaître la contribution remarquable et le dévouement infaillible de Stéphane Milot au cours des derniers mois en assumant l’intérim. Stéphane est, depuis son arrivée chez Boralex, un joueur clé dans le progrès de la Société et dans le maintien d’une culture d’excellence et de respect. Son leadership rassembleur, reconnu à travers l’ensemble des équipes, a été indispensable pendant cette période de changement, » a ajouté M. Decostre.

Philippe Bonin est un dirigeant financier chevronné possédant une vaste expérience dans des secteurs réglementés, ainsi que dans les télécommunications, la technologie, les médias et le capital-investissement. Leader résolument humain, il a piloté des décisions stratégiques d’allocation du capital, dirigé des transactions de fusion et acquisition, supervisé l’évaluation de projets et élaboré des initiatives de planification financière à long terme. Sa trajectoire intersectorielle lui confère une expertise pratique dans la gestion de modèles d’affaires variés et dans la navigation d’environnements opérationnels complexes.

« Je suis honoré de me joindre à Boralex et de pouvoir contribuer activement à sa mission, alors que l’entreprise traverse une phase importante de sa croissance, marquée par de nouvelles ambitions et de nombreuses opportunités. J’ai hâte de collaborer avec l’équipe des finances et l’ensemble du leadership au déploiement de projets créateurs de valeur dans l’ensemble de nos marchés. »

Avant de se joindre à Boralex, M. Bonin a occupé des postes de haute direction et, au cours de sa carrière, a travaillé au sein d’organisations telles que Cogeco, TC Transcontinental, La Caisse, Talent.com et Ernst & Young. Il est comptable professionnel agréé (CPA) et détient un MBA de l’Université McGill.

La responsabilité sociétale de l’entreprise et la gestion des risques intègrent la fonction finance

Dans la foulée de l’arrivée de M. Bonin, les fonctions de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et gestion intégrée des risques (GIR) seront intégrées à la fonction finance à compter du 2 mars, capitalisant sur la complémentarité entre ces deux équipes. Mihaela Stefanov, qui assurait le leadership de la fonction RSE et de la GIR, prend en charge le mandat de Cheffe de projets spéciaux en gestion des actifs. Dans ce rôle, elle contribuera directement à l’optimisation de la performance des actifs et à l’exécution de projets structurants à fort impact stratégique pour Boralex en Amérique du Nord.

« Je remercie chaleureusement Mihaela Stefanov, qui a bâti cette fonction avec son équipe depuis son arrivée dans l’organisation en 2021 et fait de nous des pionniers en responsabilité sociétale dans notre industrie. Nous sommes heureux qu’elle poursuive son engagement envers le succès de Boralex et je suis impatient de voir la RSE et la GIR amorcer ce nouveau chapitre, » a conclu M. Decostre.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 783 MW au 31 décembre 2025. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

