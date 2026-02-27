Renforth fait avancer les travaux sur la propriété à redevances Parbec de Globex

TORONTO, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de fournir une mise à jour sur les travaux réalisés par Renforth Resources Inc. (RFR-CSE, RFHRF-OTC, 9RR-FSE) sur la propriété aurifère à redevances Parbec de Globex, située dans le canton de Malartic, au Québec.

La propriété chevauche la Faille Cadillac, associée à la présence d’or, et se trouve à environ 6 km au nord-ouest de la grande fosse à ciel ouvert Canadian Malartic Gold Mine. Globex conserve une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3 % sur toute la production de la propriété, qui, selon la norme NC 43-101, présente des ressources mesurées et indiquées de 9,61 millions de tonnes à une teneur de 0,86 g/t Au (265 800 oz Au) et des ressources présumées de 2,55 millions de tonnes à une teneur de 1,18 g/t Au (97 000 oz Au). (Rapport technique sur l'estimation des ressources minérales mise à jour pour le gisement aurifère Parbec, région de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada, par Yann Camus, ingénieur professionnel, de SGS Canada Geological Services, daté du 22 mai 2025). Le rapport est disponible sur le site de Globex ou sur SedarPlus.ca.

Renforth procède actuellement au décapage d'une zone d'environ 325 m × 120 m visant à exposer la zone aurifère liée à la Faille Cadillac. Le nettoyage des affleurements et l'échantillonnage en rainures devraient commencer en avril ou dès que la neige soit fondue. Le décapage devrait générer de nouvelles données structurales et géologiques importantes qui serviront à soutenir le programme de forage 2026 de Renforth et à exposer la surface dans la zone ciblée pour l'échantillonnage en vrac. Le communiqué de presse de Renforth du 26 février 2026 est disponible ici.

Globex se réjouit de l'avancement continu du projet qui, en plus de son potentiel à ciel ouvert, dispose déjà d'un accès souterrain via une rampe menant à la zone minéralisée. L'emplacement du gisement à proximité de la Ville de Malartic, des infrastructures, d'une main-d'œuvre qualifiée et des fournisseurs constitue un avantage indéniable pour la suite du projet.



Zone de décapage et de tranchées Parbec 2025-2026





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géologue professionnel, Président exécutif et PDG chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée », conformément au Règlement NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bureau 219

Toronto, Ontario (CANADA) M5A 4K2

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à Sedarplus.ca.

