LITGRID AB skelbia 2025 m. 12 mėnesių neaudituotas sutrumpintas bendrovės finansines ataskaitas

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius skelbia 2025 m. sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas.

Pagrindiniai 2025 m. finansiniai rodikliai:

Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur2025 m.2024 m.
Pajamos431,1378,3
EBITDA48,960,5
Grynasis pelnas34,249,0
ROE, proc.13,019,7
Koreguotas* EBITDA5347,6
Koreguotas* grynasis pelnas37,734,3
Koreguotas* ROE, proc.14,313,8


* Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo bei eliminuojant kitą netipinį pelną ar nuostolį.


Pridedama:

1. 2025 m. Vadovybės ataskaita ir finansinės ataskaitos.

2. Pranešimas žiniasklaidai.


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Mantas Bieliauskas

Komunikacijos projektų vadovas

Tel.: +370 652 53424, e-mail: mantas.bieliauskas@litgrid.eu 

Priedai


Attachments

Pranešimas žiniasklaidai – „Litgrid“ 2025 m. rezultatai patikimiau veikiame kontinentinėje Europoje, stipriname sistemos atsparumą, jungčių plėtrą LITGRID FA 2025Q4 LT
