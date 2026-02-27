VILVI Group 2025 metų 12 mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis VILVI Group konsoliduotos pardavimų pajamos 2025 m. buvo 286.9 mln. EUR arba 16.9% didesnės nei 2024 metais (2024 m. pardavimų pajamos siekė 245.4 mln. EUR).
Per 2025 m. grupė uždirbo 10.3 mln. Eur grynojo pelno, t.y. 59.9% mažiau nei 2024 m.
VILVI Group 2025 m. dvylikos mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu
Priedas