AB "Kauno energija" 2025 m. 12 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2025 m. 12 mėnesių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Bendrovės 2025 m. 12 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas (bendrosios pajamos) – 17 473 tūkst. Eur, iš kurių 8 594 tūkst. Eur sudaro kompensacija už 2019-2023 m. įvykdytas investicijas, (2024 m. pelnas – 7 592 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 98 837 tūkst. Eur (2024 m. – 84 121 tūkst. Eur), o Grupės, kurią 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos patronuojama bendrovė – UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623), pelnas (bendrosios pajamos) – 17 797 tūkst. Eur (2024 m. pelnas – 7 753 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 99 961 tūkst. Eur (2024 m. – 84 751 tūkst. Eur).
2025 m. 12 mėnesių EBITDA: Bendrovės – 27 919 tūkst. Eur (2024 m. – 16 712 tūkst. Eur), Grupės – 28 279 tūkst. Eur (2024 m. – 17 050 tūkst. Eur).
Pateikiame 2025 metų 12 mėnesių tarpinį neaudituotą finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.
