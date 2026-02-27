LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 20.-26.02.2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 20.02.2026 14 400 3,545 23.02.2026 5 854 3,544185 25.02.2026 19 200 3,5325 26.02.2026 14 100 3,505



LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 495 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 233 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

Kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee