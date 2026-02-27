Aveda kündigt bahnbrechende nachfüllbare Verpackungsinnovation in Partnerschaft mit AeroFlexx an

MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, der zielgerichtete Vorreiter für pflanzliche, leistungsstarke Haar-, Haut- und Körperpflege, hat eine Partnerschaft mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, führenden Verpackungsunternehmen AeroFlexx angekündigt. Die gemeinsame nachfüllbare Verpackungsinnovation definiert die Möglichkeiten von Beautyprodukten neu. Aveda wird die erste Prestige-Beautymarke sein, die die problemlos recyclingfähige1 Verpackungsnachfülltechnologie von AeroFlexx weltweit einführt. Dies stellt einen Meilenstein für nachhaltigere, verbrauchergerichtete Verpackungslösungen in der Branche dar.

Das Format von AeroFlexx verbindet Nachhaltigkeit und Funktionalität und bietet Gästen ein hochwertiges Erlebnis mit wiederverschließbarer, kontrollierter Nachfüllung. Zugleich verbraucht diese nachfüllbare, leichte, integrierte Airframe-Struktur bis zu 70 % weniger Plastik als zwei 250-ml-Flaschen von Aveda, und unterstützt einen reibungslosen Recyclingprozess. Dieses nachfüllbare Design entspricht den auf Recyclingfähigkeit ausgerichteten Prinzipien von Aveda und der Mission, Verpackungsauswirkungen bei gleichbleibender Produktleistung und Gästeerfahrung zu reduzieren.

„Bei Aveda glauben wir, dass Verpackungsinnovation sowohl die Nachhaltigkeit, als auch das Gästeerlebnis voranbringen muss, und AeroFlexx ermöglicht uns genau das“, so Nicole Call, Director, Global Packaging Development, Aveda. „Diese Nachfülllösung reduziert Plastik und erfüllt die hohen Standards von Aveda in Bezug auf Design, Recyclingfähigkeit und Leistung. Sie spiegelt die durchdachte und verantwortungsbewusste Innovation wider, die wir zum Markt beitragen möchten.“

„Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn zwei Unternehmen mit gleichen Werten die Branche gemeinsam voranbringen“, so Peter Messacar, VP Commercial and Business Development bei AeroFlexx. „Durch die Integration der Verpackungstechnologie von AeroFlexx zeigt Aveda, wie große Prestige-Beautymarken Plastik reduzieren und gleichzeitig das Verbrauchererlebnis verbessern können.“

Die neue nachfüllbare AeroFlexx-Verpackung wird zu Beginn nächsten Jahres zum ersten Mal für ausgewählte besonders populäre Aveda-Produkte eingesetzt. Diese Partnerschaft bekräftigt die jahrzehntelange Vorreiterrolle von Aveda bei verantwortungsbewusster Verpackung – vom frühen Einsatz recycelter Post-Consumer-Materialien bis hin zu kontinuierlichen Investitionen, die Zirkularität priorisieren – und das Bestreben, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards der Beautybranche zu erhöhen.

_______________

1 Entsorgung in Recyclingcontainern für HDPE-Plastikflaschen. Bitte informieren Sie sich bei den zuständigen Recyclingbehörden.

ÜBER AVEDA

Unsere Mission bei Aveda ist es, für die Welt, in der wir leben, zu sorgen. Von den Produkten, die wir herstellen bis hin zu der Art, wie wir der Gesellschaft etwas zurückgeben. Bei Aveda möchten wir ein Vorbild für umweltbewusste Führung und Verantwortung sein, nicht nur in der Welt der Schönheit, sondern in allem.

Aveda ist seit 1978 eine wahre Naturgewalt. Das Unternehmen wurde von Haarstylist Horst Rechelbacher mit der Mission gegründet, für die Welt zu sorgen, in der wir leben. Aveda kreiert vegane, pflanzliche und leistungsstarke Produkte für Haar, Haut und Körper – mit einem starken Bewusstsein für die Menschen und den Planeten. Aveda verwendet botanische Technologien und grüne Chemie und verbindet die Prinzipien der modernen Wissenschaft mit dem uralten Wissen der ayurvedischen Heilkraft. Aveda hat die Leaping Bunny-Zertifizierung von Cruelty Free International und eine B Corp-Zertifizierung. Das Unternehmen erfüllt hohe verifizierte Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit. Aveda-Produkte sind auf mehr als 45 Märkten weltweit bei eigenständigen Geschäften, Partnersalons, spezialisierten Einzelhändlern und auf aveda.com erhältlich. Für jedes Haar, für alle.

ÜBER AEROFLEXX

AeroFlexx ist ein integriertes End-to-End-Flüssigkeitsverpackungsunternehmen, das nachhaltige Lösungen für eine breite Palette an Kategorien revolutioniert, darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Nahrungsmittel und industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert die Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu einem hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre Verpackungs- und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das Ergebnis? Ein differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure (NASDAQ:INV) Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und Produktionskapazitäten in Nordamerika, Europa und Südostasien. Erfahren Sie mehr unter www.aeroflexx.com oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn.