Aveda anuncia solución innovadora de envases recargables en asociación con AeroFlexx

MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, la marca pionera de cuidado del cabello, piel y cuerpo basada en plantas y alto rendimiento, ha anunciado una asociación con AeroFlexx, líder en soluciones de envases sostenibles, para introducir una nueva innovación en envases recargables que redefine lo posible en belleza. Con esta colaboración, Aveda se convierte en la primera marca de belleza de prestigio en comercializar globalmente la tecnología de recarga de envases reciclables a través de programas municipales de recolección domiciliaria de AeroFlexx, marcando un hito en la industria hacia soluciones de envases más sostenibles y centradas en el consumidor.

La tecnología de AeroFlexx combina sostenibilidad y funcionalidad, ofreciendo a los consumidores una experiencia premium con recarga controlada y envase resellable. Además, este envase recargable, con su estructura ligera y aerodinámica integrada, utiliza hasta un 70 % menos plástico que dos botellas Aveda de 250 ml, y facilita un proceso de reciclaje simplificado. Este diseño de recarga se alinea con los principios de Aveda de diseño para reciclabilidad y su compromiso de reducir el impacto del envase sin comprometer el rendimiento del producto ni la experiencia del consumidor.

“En Aveda creemos que la innovación en envases debe avanzar tanto en sostenibilidad como en experiencia del consumidor, y AeroFlexx nos permite lograr exactamente eso”, dijo Nicole Call, directora de desarrollo global de envases de Aveda. “Esta solución recargable reduce el uso de plástico mientras cumple con los altos estándares de Aveda en diseño, reciclabilidad y desempeño, reflejando la innovación responsable y consciente que nos comprometemos a llevar al mercado”.

“Esta colaboración demuestra lo que es posible cuando dos organizaciones con valores alineados se unen para impulsar la industria hacia adelante”, señaló Peter Messacar, vicepresidente de desarrollo comercial y negocios de AeroFlexx. “Al integrar la tecnología de envases de AeroFlexx en su portafolio, Aveda está estableciendo un nuevo precedente sobre cómo las grandes marcas de belleza de prestigio pueden reducir plástico y mejorar la experiencia del consumidor simultáneamente”.

El nuevo envase recargable de AeroFlexx debutará con productos seleccionados más vendidos de Aveda a partir del próximo año. Esta asociación refleja el liderazgo de décadas de Aveda en envases responsables, desde la adopción temprana de materiales reciclados posconsumo hasta la inversión continua en innovaciones que priorizan la circularidad, reforzando su compromiso de impulsar a la industria de la belleza hacia estándares ambientales y de sostenibilidad más altos.

_______________

1 Reciclables a través de programas municipales de recolección domiciliaria donde se acepten botellas de plástico HDPE. Verifique la normativa local de reciclaje en su municipio.

ACERCA DE AVEDA

La misión de Aveda es cuidar el mundo en el que vivimos, desde los productos que fabricamos hasta la forma en que contribuimos a la sociedad. Aveda se esfuerza por ser un ejemplo de liderazgo y responsabilidad ambiental, no solo en el mundo de la belleza, sino en todo el mundo.

Desde 1978, una verdadera fuerza de la naturaleza, Aveda fue fundada por el estilista Horst Rechelbacher con la misión de cuidar el mundo en el que vivimos. Elaborados con respeto por las personas y el planeta, sus productos veganos, de alto rendimiento y basados en plantas están diseñados para el cuidado del cabello, la piel y el cuerpo. Aveda utiliza tecnologías botánicas y química verde, y combina los principios de la ciencia moderna y el arte ancestral de la sanación ayurvédica. Aveda cuenta con la certificación Leaping Bunny de Cruelty Free International y está certificada como B Corporation, cumpliendo con altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Sus productos están disponibles en más de 45 mercados a nivel mundial a través de tiendas propias, salones asociados, minoristas especializados y en aveda.com. Para todo tipo de cabello, para todos.

ACERCA DE AEROFLEXX

AeroFlexx es una empresa integrada de envasado de líquidos de extremo a extremo que revoluciona las soluciones sostenibles en una amplia gama de categorías, entre ellas cuidado personal, productos para el hogar, cuidado de bebés, cuidado de mascotas, alimentos y aplicaciones industriales. La tecnología patentada de AeroFlexx transforma el panorama del envasado al combinar las ventajas de los formatos flexibles y rígidos en una solución altamente personalizable que funciona tanto como envase primario como opción de recarga premium. El resultado es una experiencia de consumo diferenciada, un mayor valor de marca y beneficios de sostenibilidad líderes en la industria.

Con sede en West Chester, Ohio, AeroFlexx forma parte de la familia de empresas Innventure (NASDAQ:INV) y ofrece capacidades de envasado y fabricación en América del Norte, Europa y el Sudeste Asiático. Para más información, visite www.aeroflexx.com o siga a AeroFlexx en LinkedIn.