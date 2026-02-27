Aveda annonce une innovation révolutionnaire en matière d’emballage de recharge en partenariat avec AeroFlexx

MINNEAPOLIS, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, la marque pionnière dans le domaine des soins haute performance à base de plantes pour les cheveux, la peau et le corps, a annoncé un partenariat avec AeroFlexx, leader dans le domaine des emballages durables, afin de lancer des recharges innovantes qui redéfinissent ce qui est possible dans le secteur de la beauté. Aveda deviendra ainsi la première marque prestigieuse de produits de beauté à commercialiser à l’échelle mondiale la technologie innovante d’AeroFlexx en matière d’emballage de recharge recyclable à la collecte sélective1, marquant ainsi une étape importante dans l’industrie vers des solutions de conditionnement plus durables et centrées sur le consommateur.

Le format d’AeroFlexx conjugue durabilité et fonctionnalité, offrant aux clients une expérience haut de gamme avec un système de recharge contrôlé et refermable. En outre, l’utilisation de cette recharge avec sa structure légère et intégrée permet d’utiliser jusqu’à 70 % de plastique en moins que deux bouteilles Aveda de 250 ml et favorise un processus de recyclage rationalisé. Cette technologie de recharge s’aligne sur les principes de conception recyclable d’Aveda et sur son engagement à réduire l’impact des emballages sans compromettre la performance des produits ni l’expérience client.

« Chez Aveda, nous estimons que l’innovation en matière d’emballage doit favoriser à la fois la durabilité et l’expérience client, et AeroFlexx nous permet précisément d’atteindre ce double objectif », affirme Nicole Call, Directrice, Développement mondial des emballages, Aveda. « Cette solution de recharge réduit la quantité de plastique tout en répondant aux normes élevées d’Aveda en matière de conception, de recyclabilité et de performance, reflétant ainsi le type d’innovation réfléchie et responsable que nous nous engageons à mettre sur le marché. »

« Ce partenariat démontre ce qu’il est possible de réaliser lorsque deux organisations qui partagent les mêmes valeurs s’associent pour faire progresser le secteur », ajoute Peter Messacar, Vice-président, Développement commercial et d´affaires chez AeroFlexx. « En intégrant la technologie d’emballage d’AeroFlexx à son portefeuille, Aveda établit un nouveau précédent en montrant comment les grandes marques prestigieuses de produits de beauté peuvent réduire leur consommation de plastique tout en améliorant l’expérience client. »

Le nouvel emballage de recharge AeroFlexx fera son apparition au début de l’année prochaine dans une sélection de produits Aveda parmi les plus vendus. Ce partenariat reflète le leadership dont fait preuve Aveda depuis des décennies en matière d’emballages responsables, depuis l’adoption précoce de matériaux recyclés post-consommation jusqu’aux investissements continus dans des innovations qui privilégient la circularité, renforçant ainsi son engagement à faire évoluer le secteur de la beauté vers des normes environnementales et de durabilité plus élevées.

_______________

1 Recyclable à la collecte sélective où les bouteilles en plastique HDPE sont acceptées. Contactez votre municipalité pour obtenir plus d’informations sur le recyclage.

À PROPOS D’AVEDA

La mission d’Aveda est de prendre soin du monde dans lequel nous vivons, depuis la fabrication de nos produits jusqu’à la manière dont nous contribuons à la société. Chez Aveda, nous nous efforçons de donner l’exemple en matière de leadership et de responsabilité environnementale, non seulement dans le monde de la beauté, mais dans le monde entier.

Présente sur le marché depuis 1978, Aveda a été fondée par le coiffeur Horst Rechelbacher avec pour mission de prendre soin du monde dans lequel nous vivons. Soucieuse du bien-être des personnes et de la planète, Aveda crée des produits végétaliens haute performance à base de plantes pour les cheveux, la peau et le corps. Aveda fait appel à des technologies en botanique et à la chimie verte, et associe les principes de la science moderne à l’art ancestral de la médecine ayurvédique. Aveda est certifiée Leaping Bunny par Cruelty Free International et dotée du label B Corporation, répondant ainsi à des normes élevées et vérifiées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Les produits Aveda sont disponibles dans plus de 45 marchés à travers le monde, dans des boutiques indépendantes, des salons partenaires, des détaillants spécialisés et sur aveda.com. Pour tous les types de cheveux, pour tous.

À PROPOS D’AEROFLEXX

AeroFlexx est une entreprise intégrée de bout en bout, spécialisée dans le conditionnement de liquides qui révolutionne les solutions durables dans un large éventail de catégories, notamment les soins personnels, les produits ménagers, les soins pour bébés, les soins pour animaux, l’alimentation et les applications industrielles. La technologie exclusive d’AeroFlexx transforme le secteur de l’emballage en associant les avantages des formats souples et rigides dans une offre hautement personnalisable qui fonctionne à la fois comme emballage primaire et comme option de recharge haut de gamme. Il en résulte une expérience client différenciée, une valeur de marque renforcée et des avantages en matière de durabilité à la pointe du secteur.

Basée à West Chester, dans l’Ohio, AeroFlexx fait partie du groupe Innventure (NASDAQ : INV) et offre des capacités d’emballage et de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus, consultez le site www.aeroflexx.com ou suivez AeroFlexx sur LinkedIn.