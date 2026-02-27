Aveda מכריזה על חדשנות פורצת דרך באריזות למילוי חוזר בשיתוף פעולה עם AeroFlexx

מיניאפוליס, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Aveda, חברת מוצרי טיפוח שיער, עור וגוף מבוססי צמחים ברמת ביצועים גבוהה, חלוצה מונעת מטרה, הכריזה על שותפות עם AeroFlexx, מובילה בתחום האריזות מנועות הקיימות, במטרה להציג חידוש בדמות אריזות למילוי חוזר שמגדירות מחדש את מה שאפשרי בשוק היופי. Aveda תהפוך למותג היופי היוקרתי הראשון שיממש את טכנולוגיית המילוי החדשנית של AeroFlexx למיחזור1 ברחבי העולם, ותסמן ציון דרך בתעשייה לעבר פתרונות אריזה שהינם יותר ברי-קיימא יותר שממוקדים בצרכן.

הפורמט של AeroFlexx משלב קיימות ופונקציונליות, ומציע לאורחים חוויית פרימיום עם מילוי חוזר מבוקר שניתן לאטימה חוזרת. בנוסף, השימוש במילוי זה עם מבנה הגוף האוורירי הקל והמשולב שלו משתמש בכ-70% פחות פלסטיק מאשר שני בקבוקי Aveda של 250 מ"ל, ותומך בתהליך מחזור יעיל. טכנולוגיית עיצוב המילוי הזו תואמת את עקרונות העיצוב למחזור של Aveda ואת המחויבות שלה להפחתת ההשפעה הסביבתית של האריזה מבלי לפגוע בביצועי המוצר או בחוויית המשתמש.

"ב-Aveda, אנו מאמינים שחדשנות באריזות חייבת לקדם הן את הקיימות והן את חוויית הלקוח, ו-AeroFlexx מאפשר לנו לעשות בדיוק את זה", אמרה ניקול קאל (Nicole Call), מנהלת פיתוח אריזות גלובלי, Aveda. "פתרון המילוי הזה מפחית פלסטיק תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Aveda לעיצוב, מיחזור וביצועים, ומשקף את סוג החדשנות המתחשבת והאחראית שאנו מחויבים להביא לשוק".

"שותפות זו מדגימה מה אפשרי כאשר שני ארגונים בעלי ערכים משותפים מתאחדים כדי לקדם את התעשייה קדימה", אמר פיטר מסאקר (Peter Messacar), סגן נשיא לפיתוח עסקי ומסחרי ב-AeroFlexx. "על ידי שילוב טכנולוגיית האריזה של AeroFlexx בתיק המוצרים שלה, Aveda קובעת תקדים חדש לאופן שבו מותגי יופי יוקרתיים גדולים יכולים להפחית פלסטיק ולשפר את חוויית הצרכן בו זמנית".

אריזות המילוי החדשות של AeroFlexx יושקו לראשונה עם המוצרים הנמכרים ביותר של Aveda החל מתחילת השנה הבאה. שותפות זו משקפת את המנהיגות של Aveda, מזה עשורי שנים, בתחום האריזה האחראיו - החל מאימוץ מוקדם של חומרים צרכניים ממוחזרים ועד להשקעות מתמשכות בחדשנות המעדיפה מעגליות - ובכך מחזקת את מחויבותה לקידום תעשיית היופי לעבר סטנדרטים סביבתיים וקיימות ברמה גבוהה יותר.

1. מחזור עצמי במקומות בהם מתקבלים בקבוקי פלסטיק מסוג HDPE. יש לבדוק את כללי המחזור של הרשות המקומית.

אודות AVEDA

המשימה שלנו ב- AVEDA היא לדאוג לעולם שבו אנו חיים, מהמוצרים שאנו מייצרים ועד לדרכים שבהן אנו מחזירים לחברה. ב- AVEDA, אנו שואפים להוות דוגמה למנהיגות ואחריות סביבתית, לא רק בעולם היופי, אלא ברחבי העולם.

Aveda, כוח טבע מאז 1978, נוסדה בידי מעצב השיער הורסט רכלבאכר במטרה לדאוג לעולם בו אנו חיים. Aveda, מתוך דאגה לאנשים ולכדור הארץ, יוצרת מוצרים טבעוניים, צמחיים ובעלי ביצועים גבוהים לשיער, לעור ולגוף. Aveda משתמשת בטכנולוגיות בוטניות וכימיה ירוקה ומשלבת את עקרונות המדע המודרני ואת האמנות העתיקה של ריפוי איורוודי. Aveda זכתה לאישור Leaping Bunny מטעם Cruelty Free International והיא תאגיד B מוסמך, ועומדת בסטנדרטים גבוהים של ביצועים חברתיים וסביבתיים, שקיפות ואחריות. מוצרי Aveda זמינים ביותר מ-45 שווקים ברחבי העולם בחנויות עצמאיות, במספרות שותפים, בקמעונאים מיוחדים ובאתר aveda.com, לכל שיער, לכולם.

אודות AEROFLEXX

AeroFlexx היא חברה משולבת לאריזות נוזליות מקצה לקצה, המחוללת מהפכה בפתרונות ברי קיימא במגוון רחב של קטגוריות, כולל טיפוח אישי, מוצרי בית, טיפול בתינוקות, טיפול בחיות מחמד, מזון ויישומים תעשייתיים. הטכנולוגיה הקניינית של AeroFlexx משנה את עולם האריזה על ידי שילוב היתרונות של פורמטים גמישים וקשיחים להצעה מותאמת אישית מאוד, המשמשת גם כאריזה ראשית וגם כאפשרות מילוי חוזר. התוצאה היא חוויית צרכן מובחנת, ערך מותג משופר ויתרונות קיימות מובילים בתעשייה.

מטה החברה ממוקמת בווסט צ'סטר, אוהיו, והיא חלק ממשפחת החברות Innventure (נאסד"ק:INV) ומספקת יכולות אריזה וייצור בצפון אמריקה, אירופה ודרום-מזרח אסיה. למידע נוסף, בקרו בכתובת www.aeroflexx.com או עקבו אחרי AeroFlexx בלינקדאין.

ליצירת קשר:

Aveda

Global Communications

eclaude@aveda.com

AeroFlexx

Media Team

mediateam@aeroflexx.com