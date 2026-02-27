アヴェダ、エアロフレックスとの提携による画期的なリフィルパッケージング・イノベーションを発表

ミネアポリス発, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 植物の力を活かした高機能ヘアケア、スキンケア、ボディケア分野で目的主導のパイオニアであるアヴェダ (Aveda) は、持続可能性を重視するパッケージメーカーのリーダー、エアロフレックス (AeroFlexx) との提携を発表し、美容業界の可能性を再定義する新しいリフィルパッケージ技術を導入する。 アヴェダは、エアロフレックスの家庭向けリサイクル回収可能な1革新的なリフィルパッケージ技術を世界で初めて商品化する高級美容ブランドとなり、より持続可能で消費者中心のパッケージソリューションに向けた業界の重要なマイルストーンを刻むことになる。

エアロフレックスのパッケージは、持続可能性と機能性を融合し、再密封可能でコントロールされたリフィル方式によって、顧客にプレミアムな体験を提供する。 さらに、この軽量で一体型エアフレーム構造のリフィル容器を使用することで、アヴェダの250mlボトル2本と比べて、最大70%のプラスチック使用量を削減でき、リサイクルプロセスの効率化にも寄与する。 このリフィル設計技術は、アヴェダのリサイクル性を考慮した設計理念と、製品性能や顧客体験を損なうことなくパッケージの環境負荷を低減するという取り組みに合致している。

「アヴェダでは、パッケージの革新は、持続可能性と顧客体験の双方を高めるものであるべきだと考えており、エアロフレックスはまさにそれを実現してくれます」と、アヴェダのグローバルパッケージ開発ディレクター、ニコル・コール (Nicole Call) は述べている。 「このリフィルソリューションは、プラスチック使用量を削減しながら、デザイン、リサイクル性、性能に関するアヴェダの高い基準を満たしており、当社が市場投入に向けて取り組む、思慮深く責任あるイノベーションを体現しています。」

「このパートナーシップは、同じ価値観を共有する2つの企業が協力することで、業界をどこまで前進させられるかを示しています」と、エアロフレックスの商業・事業開発担当副社長、ピーター・メッサカー (Peter Messacar) は述べている。 「アヴェダは、エアロフレックスのパッケージ技術を自社ポートフォリオに取り入れることで、高級美容ブランドがプラスチック使用量を削減しつつ、同時に消費者体験を向上させるための新たな前例を打ち立てています。」

新しいエアロフレックスのリフィルパッケージは、来年初めよりアヴェダの厳選されたベストセラー商品に導入される。 このパートナーシップは、使用済みリサイクル材料の早期導入から、循環性を優先するイノベーションへの継続的な投資に至るまで、アヴェダが責任あるパッケージ分野で数十年にわたり築いてきたリーダーシップを示すものであり、美容業界をより高い環境・サステナビリティ基準へと押し上げていくという同社のコミットメントを強化する。

_______________

1 高密度ポリエチレン (HDPE) プラスチックボトルを受け入れる家庭向けリサイクル回収に対応。 詳細については、各自治体が定めるリサイクルガイドラインを確認されたい。

アヴェダについて

アヴェダの使命は、製品づくりから社会還元の方法に至るまで、私たちが住む地球を大切に守り続けていくことである。 アヴェダでは、美の世界のみならず、あらゆる世界において、リーダーシップと責任をもって環境保全の模範となる企業を目指している。

1978年以来、自然の力を体現するブランドとして、アヴェダは私たちが暮らす世界を大切にするという使命のもと、ヘアスタイリストのホースト・レッケルバッカー (Horst Rechelbacher) によって設立された。 アヴェダは、人々と地球への配慮を込めて、髪、肌、体のためのビーガンかつ植物の力を活かした高機能製品を創り出している。 アヴェダは、植物由来の技術とグリーンケミストリーを活用し、現代科学の原理と古代のアーユルヴェーダの叡智を融合させている。 アヴェダは、クルエルティフリー・インターナショナル (Cruelty Free International) による「リーピングバニー(Leaping Bunny) 」認証を取得しており、さらにBコープ (B Corporation) 認証も受けており、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する高い検証基準を満たしている。 アヴェダの製品は、世界45か国以上の市場で、独立店舗、提携サロン、専門小売店、aveda.com を通じて販売されている。 すべての髪、すべての人のために。

エアロフレックスについて

エアロフレックスは、パーソナルケア、家庭用品、ベビーケア、ペットケア、食品、工業用途など、幅広い分野にわたって持続可能なソリューションに革命をもたらす、統合型エンドツーエンドの液体パッケージング企業である。 エアロフレックスの独自のテクノロジーは、フレキシブルパッケージとリジッドパッケージ双方の利点を統合し、プライマリーパッケージとしてもプレミアムなリフィルオプションとしても機能する高度にカスタマイズ可能なソリューションへと昇華させることで、パッケージング業界に変革をもたらしている。 その結果、差別化された消費者体験、ブランド価値の向上、そして業界をリードするサステナビリティ上のメリットがもたらされる。

オハイオ州ウェストチェスターに本社を置くエアロフレックスは、インベンチュア (Innventure) (NASDAQ:INV) グループに属し、北米、ヨーロッパ、東南アジアにおいてパッケージングおよび製造機能を展開している。 詳しくは、www.aeroflexx.com を参照するか、LinkedIn でエアロフレックスをフォローされたい。